https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"

Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну" - РИА Новости, 04.02.2022

Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"

"Немецкая волна" (Deutsche Welle, DW), федеральное государственное учреждение ФРГ начало радиовещание на СССР в 1962 году. В советские времена коротковолновый... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:26

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"Немецкая волна" (Deutsche Welle, DW), федеральное государственное учреждение ФРГ начало радиовещание на СССР в 1962 году. В советские времена коротковолновый радиосигнал то подвергался глушению, то нет, затем, уже в российскую эпоху, технически устаревшее радиовещание закончилось, сменившись интернетом и спутником. Сегодня же, под 60-летний юбилей федерального учреждения шеф московского бюро "Немецкой волны" Юрий Решето получил от МИД России официальное предписание закрыть корпункт до 09:00 пятницы и вернуть аккредитации сотрудников.Похоже, решимость аккредитующей стороны была для немецких (в основном — фактически русских) сотрудников DW полной неожиданностью. "Российские-де власти не посмеют нас закрыть". Хотя 2 февраля, в среду, МИД России опубликовал сообщения для СМИ, казалось бы, не оставляющие места для иллюзий. В порядке ответных мер на запрет в Германии телеканала RT DE российская сторона объявила, что имеет в виду:а) закрытие корпункта DW;б) прекращение аккредитации всех сотрудников бюро DW;в) прекращение спутникового и иного вещания DW на территории России;г) инициирование рассмотрения вопроса о признании DW иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента;д) запуск процесса формирования не предназначенного для публикации перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.Это нельзя назвать вероломным нападением. Восемнадцатого января сего года, во время визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Москву, на Смоленской площади ей было объявлено, что дело идет к зеркальным мерам — как вы с RT DE, так и мы с DW. На то, чтобы отворотить, было дано две недели, после чего обещание было исполнено.Возможно, фрау Бербок расценила предупреждение Сергея Викторовича Лаврова как 257-е китайское предупреждение. "Москва выражает озабоченность и даже недовольство закрытием RT DE — так она по разным случаям выражает озабоченность, но дальше пустых речей у нее не пойдет, нечего и придавать значение".Но вчера выяснилось, что речи были не пустыми. Вообще говоря, искусство дипломата заключается в том, чтобы оценить серьезность озабоченности, которую выражает партнер, и готовность его к решительным действиям. Ибо одно дело — проявлять непоколебимую, но осознанную решимость на фоне ясных предупреждений, и другое дело — неправильно оценить степень озабоченности собеседника. Чья позиция есть явственное "Здесь вам не тут". В последнем случае налицо неполное служебное соответствие.Причем здесь дело не в том, нравится партнерам такое ужесточение российской политики или не нравится. Возможно, они чрезвычайно недовольны. Но уже как минимум год такое ужесточение имеет место. В прошлом январе Алексей Анатольевич Навальный тоже полагал, что не посмеют и утрутся, — и вместе с приверженцами был крайне разочарован, когда посмели соблюсти нормы УПК. Положим, сейчас речь идет не о писаных нормах, но о нормах "на основе взаимности". Однако взаимность в международных отношениях (иногда ее еще называют законом талиона, "око за око, зуб за зуб") есть очень старинное установление. И если нет сил, как хочется уязвить партнера (например, заткнув ему рот), всегда следует помнить, что и у партнера могут затычки найтись.Разумеется, бывает отменное простодушие из серии "А нас-то за что?" Когда гендиректор DW герр Лимбур считает, что "меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию" (хотя если даже реакция и чрезмерна, она не сказать чтобы была совсем непонятна), а Немецкий союз журналистов (DJV) призывает правительство ФРГ "громко опротестовать этот акт цензуры" (как насчет громкого протеста против акта цензуры в отношении RT DE?), то эти звучные заявления свидетельствуют о полном незнании, как действуют дипломатические ведомства в случае принятия зеркальных мер.Дипломатические обычаи не дураками придуманы, а если нынешние журналисты и политики про эти обычаи даже и не слыхали — что ж, пускай следуют завету вождя мирового пролетариата "Учиться, учиться и еще раз учиться".

https://ria.ru/20220203/berbok-1770966181.html

https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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анналена бербок, москва, россия, германия, колумнисты - авторы, авторы