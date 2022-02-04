https://ria.ru/20220204/gazprom-1771027618.html

Глава Еврокомиссии заявила, что "Газпром" делает минимум по контрактам

Глава Еврокомиссии заявила, что "Газпром" делает минимум по контрактам - РИА Новости, 04.02.2022

Глава Еврокомиссии заявила, что "Газпром" делает минимум по контрактам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, "делает... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:14

2022-02-04T11:14

2022-02-04T11:14

экономика

владимир путин

александр новак

европа

россия

сша

газпром

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами."Это правда, "Газпром" выполняет свои контракты, однако делает минимум... Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а "Газпром" - нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности", - сказала политик в интервью газете Handelsblatt.По словам фон дер Ляйен, Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства. Вместе с тем глава ЕК считает, что полагаться на российский газ в долгосрочной перспективе сопряжено с рисками. Она также высказалась в пользу строительства в Германии терминала для сжиженного природного газа.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.Летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, указывал вице-премьер РФ, уточняя, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.

https://ria.ru/20220203/gazprom-1770852062.html

https://ria.ru/20220128/gaz-1769936452.html

https://ria.ru/20220125/gazoprovod-1769428155.html

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экономика, владимир путин, александр новак, европа, россия, сша, газпром, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен