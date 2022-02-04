12:08 04.02.2022 (обновлено: 13:13 04.02.2022)
"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока
"Газпром" подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего Востока
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", — говорится в сообщении "Газпрома".
По словам главы компании Алексей Миллер, это соглашение показывает, что китайские партнеры сумели убедиться в надежности российских поставщиков топлива.
В конце 2019 года Россия начала прокачку газа по новому трубопроводу "Сила Сибири". Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров. Обсуждается также увеличение этого показателя в перспективе до 44 миллиардов кубометров.
Кроме того, "Газпром" в декабре 2017 года подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок топлива с Дальнего Востока в Китай. В Пекине сообщили, что их объем может составить пять-десять миллиардов кубометров в год.
Помимо этого холдинг обсуждает с Китаем поставки газа по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет трубопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.