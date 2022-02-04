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"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока
"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока - РИА Новости, 04.02.2022
"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:08
2022-02-04T13:13
экономика
газпром
китай
россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает пресс-служба Кремля."Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", — говорится в сообщении "Газпрома".По словам главы компании Алексей Миллер, это соглашение показывает, что китайские партнеры сумели убедиться в надежности российских поставщиков топлива.В конце 2019 года Россия начала прокачку газа по новому трубопроводу "Сила Сибири". Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров. Обсуждается также увеличение этого показателя в перспективе до 44 миллиардов кубометров.Кроме того, "Газпром" в декабре 2017 года подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок топлива с Дальнего Востока в Китай. В Пекине сообщили, что их объем может составить пять-десять миллиардов кубометров в год.Помимо этого холдинг обсуждает с Китаем поставки газа по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет трубопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html
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экономика, газпром, китай, россия
12:08 04.02.2022 (обновлено: 13:13 04.02.2022)
 
"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока

"Газпром" подписал договор с Китаем о купле-продаже газа с Дальнего Востока

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставки голубого топлива по "дальневосточному" маршруту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", — говорится в сообщении "Газпрома".
Газопровод Сила Сибири
2 декабря 2019, 00:00Инфографика
Газопровод "Сила Сибири"
Инфографика
Посмотреть
По словам главы компании Алексей Миллер, это соглашение показывает, что китайские партнеры сумели убедиться в надежности российских поставщиков топлива.
В конце 2019 года Россия начала прокачку газа по новому трубопроводу "Сила Сибири". Контракт подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров. Обсуждается также увеличение этого показателя в перспективе до 44 миллиардов кубометров.
Кроме того, "Газпром" в декабре 2017 года подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок топлива с Дальнего Востока в Китай. В Пекине сообщили, что их объем может составить пять-десять миллиардов кубометров в год.
Помимо этого холдинг обсуждает с Китаем поставки газа по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет трубопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
06:11
Межгосударственные отношения России и Китая
 
ЭкономикаГазпромКитайРоссия
 
 
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