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Во Франции для входа на пляжи будут требовать пропуск

Во Франции для входа на пляжи будут требовать пропуск - РИА Новости, 04.02.2022

Во Франции для входа на пляжи будут требовать пропуск

Вход на пляжи в Марселе станет возможным только по пропуску, так мэрия надеется защитить природу Средиземного моря, сообщает "Европульс". РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T01:16

2022-02-04T01:16

2022-02-04T01:16

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средиземное море

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вход на пляжи в Марселе станет возможным только по пропуску, так мэрия надеется защитить природу Средиземного моря, сообщает "Европульс".Разрешение можно будет получить бесплатно, но их количество власти ограничат двумя сотнями для каждого городского пляжа. Срок действия пропуска — сутки. Новую систему планируют протестировать уже этим летом на известном пляже Сужитон, расположенном в пригороде. В пик сезона небольшую бухту ежедневно посещают около 1,5 тысячи отдыхающих, что становится серьезным экологическим испытанием для местного ландшафта. Туристы повреждают корни деревьев и затаптывают небольшие растения.Французские власти долгое время борются с толпами на пляжах. Они уже сократили площадь парковок, запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах и регулярно публикуют фотографии переполненных мест отдыха в соцсетях.

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