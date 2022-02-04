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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220204/finpodderzhka-1771074777.html
Поликлиники Подмосковья получат 355 млн рублей поддержки из-за "омикрона"
Поликлиники Подмосковья получат 355 млн рублей поддержки из-за "омикрона" - РИА Новости, 04.02.2022
Поликлиники Подмосковья получат 355 млн рублей поддержки из-за "омикрона"
Поликлиникам Московской области дополнительно выделили из федерального бюджета более 355 миллионов рублей на поддержку из-за распространения штамма коронавируса РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:08
2022-02-04T14:07
новости подмосковья
московская областная дума
михаил мишустин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поликлиникам Московской области дополнительно выделили из федерального бюджета более 355 миллионов рублей на поддержку из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", говорится на сайте Мособлдумы.Как уточнили на сайте Мособлдумы, распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. В прошлом году на профилактические мероприятия и устранения последствий распространения коронавируса выделили более 41,7 миллиарда рублей."В этом году финансирование аналогичных мероприятий планируется более 12,4 миллиарда рублей, из которых из регионального бюджета – свыше 11,7 миллиарда рублей", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева в публикации.
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московская областная дума, михаил мишустин, здоровье - общество, общество
14:08 04.02.2022
 

Поликлиники Подмосковья получат 355 млн рублей поддержки из-за "омикрона"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поликлиникам Московской области дополнительно выделили из федерального бюджета более 355 миллионов рублей на поддержку из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", говорится на сайте Мособлдумы.
"Подмосковным поликлиникам, работающим по системе ОМС, дополнительно выделят более 355 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. В связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и увеличенной нагрузкой на учреждения, оказывающие амбулаторное лечение, регионам выделят более 7,3 миллиарда рублей. Деньги направят на поддержку поликлиник", - сказано в публикации.
Как уточнили на сайте Мособлдумы, распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. В прошлом году на профилактические мероприятия и устранения последствий распространения коронавируса выделили более 41,7 миллиарда рублей.
"В этом году финансирование аналогичных мероприятий планируется более 12,4 миллиарда рублей, из которых из регионального бюджета – свыше 11,7 миллиарда рублей", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева в публикации.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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