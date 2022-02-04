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В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров
В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Соединенное королевство занимается тайным финансированием российских СМИ и блогеров. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:04
2022-02-04T13:40
форин-офис
технологии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
anonymous
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Соединенное королевство занимается тайным финансированием российских СМИ и блогеров.По ее словам, в феврале 2021 года группировка Anonymous опубликовала архив документов МИД Британии о новом проекте, чей смысл — подрывная работа в России. Она отметила, что деньги также получают издания в постсоветских странах."Форин-офис &lt;...&gt; работает над формированием тайной сети влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей, как они говорят, для создания условий по смене режима в России и подрыве российского влияния в странах восточной Европы и центральной Азии", — указала официальный представитель МИД на брифинге.Захарова подчеркнула, что документы подтверждают озвученные ей данные."В этой деятельности, как свидетельствуют обнародованные мегабайты, оказался замешан целый ряд авторитетных и медиа структур, то есть традиционных СМИ с лондонской пропиской: это и BBC Media action и Thomson Reuters foundation", — добавила она.Ранее официальный представитель МИД сообщала о том, что Лондон пытается дестабилизировать обстановку в России, спонсируя вовлеченность в митинги, а британские спецслужбы работают с местными СМИ, которых признали иноагентами. Она назвала это нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.Статус иностранного агента для изданий, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html
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форин-офис, технологии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, anonymous, мария захарова
13:04 04.02.2022 (обновлено: 13:40 04.02.2022)
 
В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров

Представитель МИД Захарова: Британия тайно финансирует СМИ и блогеров в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Соединенное королевство занимается тайным финансированием российских СМИ и блогеров.
По ее словам, в феврале 2021 года группировка Anonymous опубликовала архив документов МИД Британии о новом проекте, чей смысл — подрывная работа в России. Она отметила, что деньги также получают издания в постсоветских странах.
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"Форин-офис <...> работает над формированием тайной сети влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей, как они говорят, для создания условий по смене режима в России и подрыве российского влияния в странах восточной Европы и центральной Азии", — указала официальный представитель МИД на брифинге.
Захарова подчеркнула, что документы подтверждают озвученные ей данные.
"В этой деятельности, как свидетельствуют обнародованные мегабайты, оказался замешан целый ряд авторитетных и медиа структур, то есть традиционных СМИ с лондонской пропиской: это и BBC Media action и Thomson Reuters foundation", — добавила она.
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Ранее официальный представитель МИД сообщала о том, что Лондон пытается дестабилизировать обстановку в России, спонсируя вовлеченность в митинги, а британские спецслужбы работают с местными СМИ, которых признали иноагентами. Она назвала это нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.
Статус иностранного агента для изданий, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
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