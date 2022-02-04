https://ria.ru/20220204/finansirovanie-1771056597.html

В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров

В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД рассказали о тайном финансировании Лондоном российских блогеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Соединенное королевство занимается тайным финансированием российских СМИ и блогеров. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:04

2022-02-04T13:04

2022-02-04T13:40

форин-офис

технологии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

anonymous

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Соединенное королевство занимается тайным финансированием российских СМИ и блогеров.По ее словам, в феврале 2021 года группировка Anonymous опубликовала архив документов МИД Британии о новом проекте, чей смысл — подрывная работа в России. Она отметила, что деньги также получают издания в постсоветских странах."Форин-офис <...> работает над формированием тайной сети влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей, как они говорят, для создания условий по смене режима в России и подрыве российского влияния в странах восточной Европы и центральной Азии", — указала официальный представитель МИД на брифинге.Захарова подчеркнула, что документы подтверждают озвученные ей данные."В этой деятельности, как свидетельствуют обнародованные мегабайты, оказался замешан целый ряд авторитетных и медиа структур, то есть традиционных СМИ с лондонской пропиской: это и BBC Media action и Thomson Reuters foundation", — добавила она.Ранее официальный представитель МИД сообщала о том, что Лондон пытается дестабилизировать обстановку в России, спонсируя вовлеченность в митинги, а британские спецслужбы работают с местными СМИ, которых признали иноагентами. Она назвала это нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.Статус иностранного агента для изданий, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.

https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html

https://ria.ru/20220204/feyki-1771046848.html

https://ria.ru/20211201/tank-1761579074.html

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форин-офис, технологии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, anonymous, мария захарова