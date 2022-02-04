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https://ria.ru/20220204/feyki-1771066229.html
Французы заткнули США из-за обвинений России в подготовке видеофейков по Украине
Французы накинулись на США после обвинений в адрес России в создании фейков - РИА Новости, 04.02.2022
Французы заткнули США из-за обвинений России в подготовке видеофейков по Украине
Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали США, попытавшихся обвинить Россию в подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:37
2022-02-04T13:47
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали США, попытавшихся обвинить Россию в подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою территорию."Скоро они обвинят русских в наличии оружия массового поражения…", — отметил Marco54."Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет", — заявил rafranck."В распространении фейков США действительно лучшие &lt;…&gt; Считаю отправку американский войск в Европу полной ерундой!", — подчеркнул GEBAR72."США реально готовы вмешаться куда угодно? Пора отчистить Европу от американцев (мирным путем), им тут нечего делать", — считает speti.Американские власти утверждают, что российские спецслужбы планируют снять фейковое видео, в котором покажут трупы, разрушенные здания, скорбящих людей и украинское оружие. Впоследствии этот ролик якобы мог бы стать предлогом для начала Россией военных действий против Украины. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "бредом, которого с каждым днем становится все больше".В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, украина, франция, совет безопасности оон, оон, колин пауэлл, сергей лавров
13:37 04.02.2022 (обновлено: 13:47 04.02.2022)
 
Французы накинулись на США после обвинений в адрес России в создании фейков

Читатели Le Figaro уличили США во лжи из-за обвинений России в подготовке фейка по Украине

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали США, попытавшихся обвинить Россию в подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою территорию.
"Звучит комично, учитывая, что Киев планировал наступление на Донбасс и Крым. Кроме того, мы уже несколько недель наблюдаем, как иностранные государства размещают войска на украинской территории", — написал Pantxoa 1.
"Скоро они обвинят русских в наличии оружия массового поражения…", — отметил Marco54.
"Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет", — заявил rafranck.
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Дипломат высмеял заявления Госдепа о российском фейковом видео
"В распространении фейков США действительно лучшие <…> Считаю отправку американский войск в Европу полной ерундой!", — подчеркнул GEBAR72.
"США реально готовы вмешаться куда угодно? Пора отчистить Европу от американцев (мирным путем), им тут нечего делать", — считает speti.
"Американские демократы хотят войны любой ценой. Они готовы лгать. Все помнят про пробирку Колина Пауэлла, в которой в лучшем случае была мука (Выступая на заседании Совета безопасности ООН в 2003 году, занимавший в то время пост госсекретаря США Колин Пауэлл обвинил Ирак в хранении "тонн" бактериологического и химического оружия. В доказательство он показал пробирку с белым порошком, заявив, что в ней содержится образец производимого в этой стране оружия массового уничтожения, — Прим. Ред.)", — вспомнил Moirions.
Американские власти утверждают, что российские спецслужбы планируют снять фейковое видео, в котором покажут трупы, разрушенные здания, скорбящих людей и украинское оружие. Впоследствии этот ролик якобы мог бы стать предлогом для начала Россией военных действий против Украины. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "бредом, которого с каждым днем становится все больше".
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Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео
В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАРоссияУкраинаФранцияСовет Безопасности ООНООНКолин ПауэллСергей Лавров
 
 
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