https://ria.ru/20220204/feyki-1771066229.html

Французы заткнули США из-за обвинений России в подготовке видеофейков по Украине

Французы накинулись на США после обвинений в адрес России в создании фейков - РИА Новости, 04.02.2022

Французы заткнули США из-за обвинений России в подготовке видеофейков по Украине

Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали США, попытавшихся обвинить Россию в подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:37

2022-02-04T13:37

2022-02-04T13:47

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко раскритиковали США, попытавшихся обвинить Россию в подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою территорию."Скоро они обвинят русских в наличии оружия массового поражения…", — отметил Marco54."Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет", — заявил rafranck."В распространении фейков США действительно лучшие <…> Считаю отправку американский войск в Европу полной ерундой!", — подчеркнул GEBAR72."США реально готовы вмешаться куда угодно? Пора отчистить Европу от американцев (мирным путем), им тут нечего делать", — считает speti.Американские власти утверждают, что российские спецслужбы планируют снять фейковое видео, в котором покажут трупы, разрушенные здания, скорбящих людей и украинское оружие. Впоследствии этот ролик якобы мог бы стать предлогом для начала Россией военных действий против Украины. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "бредом, которого с каждым днем становится все больше".В последние месяцы отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220204/feyk-1770990115.html

https://ria.ru/20220203/chizhov-1770972357.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, украина, франция, совет безопасности оон, оон, колин пауэлл, сергей лавров