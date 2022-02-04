https://ria.ru/20220204/feyki-1771046848.html

МИД призвал Британию не распространять фейки о российской "агрессии"

МИД призвал Британию не распространять фейки о российской "агрессии" - РИА Новости, 04.02.2022

МИД призвал Британию не распространять фейки о российской "агрессии"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британскому премьер-министру Борису Джонсону перестать распространять фейки о том, что Россия... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:23

2022-02-04T12:23

2022-02-04T14:14

россия

в мире

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украина

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

борис джонсон

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британскому премьер-министру Борису Джонсону перестать распространять фейки о том, что Россия готовит атаку на Украину."Господин Джонсон, (пресс-секретарь президента США) Джен Псаки неделю, по ее признанию, не употребляет таких слов, может быть, вам тоже начать не употреблять хотя бы пару дней эти слова и ситуация сама собой улучшится?" - сказала Захарова на брифинге, отвечая на заявление Джонсона."Так обычно бывает, когда перестаёшь употреблять соответствующие фразочки заготовленные, все сразу как-то становится тише, спокойнее. Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы", - добавила она.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html

https://ria.ru/20220204/mid-1771049627.html

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Захарова: "Перестаньте распространять фейки и угрозы" Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Каждый день мы становимся свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивании мифа о некоей российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, подобные заявления о российской угрозе Украине, которые являются "чушью", Запад делает вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость прекращения западной истерики. 2022-02-04T12:23 true PT1M52S

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россия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), борис джонсон, мария захарова, форин-офис