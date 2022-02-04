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Дипломат высмеял заявления Госдепа о российском фейковом видео
Дипломат высмеял заявления Госдепа о российском фейковом видео - РИА Новости, 04.02.2022
Дипломат высмеял заявления Госдепа о российском фейковом видео
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter с иронией обратил внимание на то, как пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс огульно заявил о том, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T05:36
2022-02-04T05:36
в мире
россия
министерство обороны сша
сша
нед прайс
украина
дмитрий полянский
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ООН, 4 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter с иронией обратил внимание на то, как пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс огульно заявил о том, что Россия якобы планирует снять "фейковое" видео украинского нападения, но не смог предоставить никаких доказательств.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".В четверг на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Доказательства просил предъявить ветеран дипломатического пула Мэтт Ли.Как объяснил Прайс, обвинения, которые весь день звучат из Белого дома, Пентагона и госдепартамента, представляют собой рассекреченные данные разведки и добавить к ним ничего нельзя, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. Он заявил Ли, что "если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки"."Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает 2 правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1", - написал Полянский.
https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html
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в мире, россия, министерство обороны сша, сша, нед прайс, украина, дмитрий полянский
05:36 04.02.2022
 
Дипломат высмеял заявления Госдепа о российском фейковом видео

Первый зампостпреда России при ООН Полянский высмеял заявления Госдепа о фейковом видео

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 4 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter с иронией обратил внимание на то, как пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс огульно заявил о том, что Россия якобы планирует снять "фейковое" видео украинского нападения, но не смог предоставить никаких доказательств.
Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 19:58
Сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
В четверг на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Доказательства просил предъявить ветеран дипломатического пула Мэтт Ли.
Как объяснил Прайс, обвинения, которые весь день звучат из Белого дома, Пентагона и госдепартамента, представляют собой рассекреченные данные разведки и добавить к ним ничего нельзя, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. Он заявил Ли, что "если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки".
"Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает 2 правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1", - написал Полянский.
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
04:40
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке
 
В миреРоссияМинистерство обороны СШАСШАНед ПрайсУкраинаДмитрий Полянский
 
 
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