В Подмосковье откроются 5 фан-зон с телетрансляциями олимпийских состязаний
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются у стелы с символикой зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пять фан-зон, где можно будет поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, открываются 5 февраля в парках и скверах Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе правительства области, Подмосковье вошло в топ-3 субъектов РФ, которые делегировали в сборную России больше всего спортсменов. Представители области выступят в 9 видах спорта.
"Мы стараемся делать так, чтобы у нас в Подмосковье были условия для подготовки наших чемпионов, чтобы они могли тренироваться здесь, совершенствоваться. Только за последние 5 лет открыли 68 больших спортивных объектов – катков, бассейнов, спорткомплексов. Наши ребята серьезно готовились, долго и упорно шли к участию в Играх. Результат – 27 спортсменов от Подмосковья в составе сборной страны, в шаге от заветных трофеев. Олимпийские лавры достанутся сильнейшим, но состязание с лучшими спортсменами мира – это уже высший пилотаж", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Фан-зоны разместятся в сквере "Юбилейный" в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в трех парках - имени Казимира Малевича и имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, "Ёлочки" в Домодедове. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 с 5 по 20 февраля. В фан-зонах можно будет поболеть за наших спортсменов, наблюдая за телетрансляциями на экранах. А по выходным посетителей ждут развлекательные программы: показательные выступления, мастер-классы, интеллектуальные квизы с призами, хоккейные и конькобежные соревнования.