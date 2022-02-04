https://ria.ru/20220204/fan-zony-1771077878.html

В Подмосковье откроются 5 фан-зон с телетрансляциями олимпийских состязаний

В Подмосковье откроются 5 фан-зон с телетрансляциями олимпийских состязаний - РИА Новости, 04.02.2022

В Подмосковье откроются 5 фан-зон с телетрансляциями олимпийских состязаний

Пять фан-зон, где можно будет поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, открываются 5 февраля в парках и скверах Подмосковья, сообщил губернатор РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:21

2022-02-04T14:21

2022-02-04T14:21

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общество

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красногорск

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пять фан-зон, где можно будет поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, открываются 5 февраля в парках и скверах Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе правительства области, Подмосковье вошло в топ-3 субъектов РФ, которые делегировали в сборную России больше всего спортсменов. Представители области выступят в 9 видах спорта.Фан-зоны разместятся в сквере "Юбилейный" в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в трех парках - имени Казимира Малевича и имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, "Ёлочки" в Домодедове. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 с 5 по 20 февраля. В фан-зонах можно будет поболеть за наших спортсменов, наблюдая за телетрансляциями на экранах. А по выходным посетителей ждут развлекательные программы: показательные выступления, мастер-классы, интеллектуальные квизы с призами, хоккейные и конькобежные соревнования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/olimpiada-1771029039.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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олимпийские игры, общество, московская область (подмосковье), красногорск