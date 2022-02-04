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Февраль назвали самым выгодным месяцем для поездок в Египет
Февраль назвали самым выгодным месяцем для поездок в Египет - РИА Новости, 04.02.2022
Февраль назвали самым выгодным месяцем для поездок в Египет
Цены на отдых в пятизвездочных отелях в Египта снизились до 40 процентов в феврале, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:16
2022-02-04T18:16
2022-02-04T18:16
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Цены на отдых в пятизвездочных отелях в Египта снизились до 40 процентов в феврале, сообщает АТОР.По словам туроператоров, это связано, в первую очередь, с погодой. В последний месяц зимы в стране достаточно прохладно: несмотря на солнечные дни, приходится надевать теплую одежду.Кроме того, с декабря по начало марта в Египте сезон ветров, из-за чего купаться в море становится некомфортно. Но в остальном отдых остается привлекательным для туристов, особенно по сравнению с российской зимой, говорят эксперты. Средняя температура воздуха в это время — плюс 22 градуса.В низкий сезон купить тур на семь дней в пятизвездочный отель Хургады можно за 25 тысяч рублей с человека с питанием "все включено". В Шарм-эш-Шейхе цена за отдых в таких же условиях стартует от 30 тысяч.Стоимость станет снова повышаться в начале марта, предупреждают туроператоры: именно в это время в стране начинается высокий сезон, который продлится до середины мая.
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новости - туризм, шарм-эш-шейх, хургада, египет, отели, цены, отдых, туризм, туристы
Февраль назвали самым выгодным месяцем для поездок в Египет
АТОР: в феврале цены на отдых в пятизвездочных отелях Египта снизились до 40 процентов
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Цены на отдых в пятизвездочных отелях в Египта снизились до 40 процентов в феврале, сообщает
АТОР.
По словам туроператоров, это связано, в первую очередь, с погодой. В последний месяц зимы в стране достаточно прохладно: несмотря на солнечные дни, приходится надевать теплую одежду.
Кроме того, с декабря по начало марта в Египте сезон ветров, из-за чего купаться в море становится некомфортно. Но в остальном отдых остается привлекательным для туристов, особенно по сравнению с российской зимой, говорят эксперты. Средняя температура воздуха в это время — плюс 22 градуса.
В низкий сезон купить тур на семь дней в пятизвездочный отель Хургады можно за 25 тысяч рублей с человека с питанием "все включено". В Шарм-эш-Шейхе цена за отдых в таких же условиях стартует от 30 тысяч.
Стоимость станет снова повышаться в начале марта, предупреждают туроператоры: именно в это время в стране начинается высокий сезон, который продлится до середины мая.