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В Германии призвали к диалогу в связи с ситуацией с RT DE и DW
В Германии призвали к диалогу в связи с ситуацией с RT DE и DW - РИА Новости, 04.02.2022
В Германии призвали к диалогу в связи с ситуацией с RT DE и DW
Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:39
2022-02-04T14:39
в мире
анналена бербок
берлин (город)
россия
москва
мид германии
ard
ольга любимова
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии."Но нам нужны не агрессивные действия, а диалог, деэскалация вместо эскалации", - заявила госминистр в эфире телеканала ARD.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.Рот отметила, что считает российские меры в отношении Deutsche Welle "агрессивными" и неприемлемыми. Она также подчеркнула, что "действительно расстроена", так как только на этой неделе обсудила со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким вопрос улучшения отношений между двумя странами.Кроме того, Рот, комментируя ситуацию с прекращением вещания RT DE и ответными мерами России в отношении Deutsche Welle, заявила, что попробует объяснить министру культуры РФ Ольге Любимовой "разницу и правовые основы, которые действуют в Германии"."Я вновь попробую все объяснить моей коллеге министру культуры РФ (Ольге Любимовой), вновь проясню разницу, а также правовые условия, которые существуют в Германии", - заявила госминистр в эфире телеканала ARD. По ее словам, RT DE может подать заявку на выдачу лицензии и предпринять правовые шаги в отношении решения по блокировке.Ранее высокопоставленный источник в МИД РФ также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/otezd-1771012576.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/zakharova-1770960725.html
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в мире, анналена бербок, берлин (город), россия, москва, мид германии, ard, ольга любимова
14:39 04.02.2022
 
В Германии призвали к диалогу в связи с ситуацией с RT DE и DW

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Рот предложила диалог в связи с ситуацией с DW

© dpa / Marius BeckerШтаб-квартира компании Deutsche Welle в Бонне, Германия
Штаб-квартира компании Deutsche Welle в Бонне, Германия
© dpa / Marius Becker
Штаб-квартира компании Deutsche Welle в Бонне, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.
"Но нам нужны не агрессивные действия, а диалог, деэскалация вместо эскалации", - заявила госминистр в эфире телеканала ARD.
Логотип немецкого телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:13
Обстановка у здания московского бюро DW остается спокойной
МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.
Рот отметила, что считает российские меры в отношении Deutsche Welle "агрессивными" и неприемлемыми. Она также подчеркнула, что "действительно расстроена", так как только на этой неделе обсудила со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким вопрос улучшения отношений между двумя странами.
Кроме того, Рот, комментируя ситуацию с прекращением вещания RT DE и ответными мерами России в отношении Deutsche Welle, заявила, что попробует объяснить министру культуры РФ Ольге Любимовой "разницу и правовые основы, которые действуют в Германии".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 20:54В России
Захарова отреагировала на реакцию Германии на блокировку DW в России
"Я вновь попробую все объяснить моей коллеге министру культуры РФ (Ольге Любимовой), вновь проясню разницу, а также правовые условия, которые существуют в Германии", - заявила госминистр в эфире телеканала ARD. По ее словам, RT DE может подать заявку на выдачу лицензии и предпринять правовые шаги в отношении решения по блокировке.
Ранее высокопоставленный источник в МИД РФ также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
 
В миреАнналена БербокБерлин (город)РоссияМоскваМИД ГерманииARDОльга Любимова
 
 
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