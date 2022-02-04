11:06 04.02.2022 (обновлено: 11:37 04.02.2022)
Подготовка ВСУ к наступлению перешла в завершающую фазу, заявили в Луганске
Народная милиция ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинская армия перешла к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу", — сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
Он отметил, что ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании. В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку, поскольку приготовления украинских войск никак не отражаются в отчетах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Стороны обязались соблюдать эти ограничения до полного разрешения конфликта.
Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.