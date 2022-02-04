https://ria.ru/20220204/donbass-1771025806.html

Подготовка ВСУ к наступлению перешла в завершающую фазу, заявили в Луганске

Подготовка ВСУ к наступлению перешла в завершающую фазу, заявили в Луганске - РИА Новости, 04.02.2022

Подготовка ВСУ к наступлению перешла в завершающую фазу, заявили в Луганске

Украинская армия перешла к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:06

2022-02-04T11:06

2022-02-04T11:37

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинская армия перешла к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу", — сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.Он отметил, что ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании. В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку, поскольку приготовления украинских войск никак не отражаются в отчетах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Стороны обязались соблюдать эти ограничения до полного разрешения конфликта.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html

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ситуация в днр и лнр, в мире