https://ria.ru/20220204/dokumentooborot-1771004243.html

Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах

Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах - РИА Новости, 04.02.2022

Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах

Правительство России поручило госорганам отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах и использовать специальную электронную систему,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:16

2022-02-04T09:16

2022-02-04T09:16

экономика

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

правительство рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России поручило госорганам отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах и использовать специальную электронную систему, сообщила пресс-служба кабмина.Уточняется, что поручение относится к государственным контрольным органам – ФТС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Росморречфлоту, а также администрациям морских и речных портов.Отмечается, что главные цели, на реализацию которых направлен документ, – отказаться от оборота бумажных документов, упростить процессы перемещения людей и товаров, сделать проще контроль за перевозками, повысить качество портовых услуг и сократить время пребывания грузов в порту."Система электронного документооборота "Портал "Морской порт" должна объединить информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных портах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В распоряжении описаны и способы взаимодействия между государственными органами при использовании системы. Самый простой – подключение к внешней подсистеме портала "Морской порт", для которого необходимо только рабочее место с выходом в интернет.Комплекс программных средств "Портал "Морской порт" был запущен в опытную эксплуатацию в конце 2015 года. Его использование позволило значительно сократить срок пребывания товаров в портах, отмечают также в правительстве.

https://ria.ru/20220103/mchs-1766477764.html

https://ria.ru/20220203/protsenko-1770950691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), правительство рф