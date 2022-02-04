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Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах
Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах - РИА Новости, 04.02.2022
Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах
Правительство России поручило госорганам отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах и использовать специальную электронную систему,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:16
2022-02-04T09:16
экономика
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
правительство рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России поручило госорганам отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах и использовать специальную электронную систему, сообщила пресс-служба кабмина.Уточняется, что поручение относится к государственным контрольным органам – ФТС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Росморречфлоту, а также администрациям морских и речных портов.Отмечается, что главные цели, на реализацию которых направлен документ, – отказаться от оборота бумажных документов, упростить процессы перемещения людей и товаров, сделать проще контроль за перевозками, повысить качество портовых услуг и сократить время пребывания грузов в порту."Система электронного документооборота "Портал "Морской порт" должна объединить информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных портах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В распоряжении описаны и способы взаимодействия между государственными органами при использовании системы. Самый простой – подключение к внешней подсистеме портала "Морской порт", для которого необходимо только рабочее место с выходом в интернет.Комплекс программных средств "Портал "Морской порт" был запущен в опытную эксплуатацию в конце 2015 года. Его использование позволило значительно сократить срок пребывания товаров в портах, отмечают также в правительстве.
https://ria.ru/20220103/mchs-1766477764.html
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экономика, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), правительство рф
09:16 04.02.2022
 
Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в портах

Правительство поручило отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России поручило госорганам отказаться от бумажного документооборота в морских и речных портах и использовать специальную электронную систему, сообщила пресс-служба кабмина.
Уточняется, что поручение относится к государственным контрольным органам – ФТС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Росморречфлоту, а также администрациям морских и речных портов.
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Отмечается, что главные цели, на реализацию которых направлен документ, – отказаться от оборота бумажных документов, упростить процессы перемещения людей и товаров, сделать проще контроль за перевозками, повысить качество портовых услуг и сократить время пребывания грузов в порту.
"Система электронного документооборота "Портал "Морской порт" должна объединить информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных портах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В распоряжении описаны и способы взаимодействия между государственными органами при использовании системы. Самый простой – подключение к внешней подсистеме портала "Морской порт", для которого необходимо только рабочее место с выходом в интернет.
Комплекс программных средств "Портал "Морской порт" был запущен в опытную эксплуатацию в конце 2015 года. Его использование позволило значительно сократить срок пребывания товаров в портах, отмечают также в правительстве.
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ЭкономикаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Правительство РФ
 
 
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