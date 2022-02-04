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Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне
Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 04.02.2022
Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне
У Великобритании есть желание возобновить политический диалог с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:33
2022-02-04T12:31
великобритания
россия
в мире
андрей келин
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ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. У Великобритании есть желание возобновить политический диалог с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.По его словам, состояние российско-британских отношений мало изменилось за последнее время, а позитивные тенденции наблюдаются в сфере экономики и гуманитарных связей."Однако до сих пор мы имели практически нулевые отношения на уровне политики и отношений с государственными инстанциями. Но сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог. Некоторые визиты уже были осуществлены, другие планируются. В принципе, это хороший знак – лишь бы они привели к чему-то полезному", - сказал Келин. В частности, указал посол, на конец первой – начало второй декады февраля запланированы визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву.Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, по информации ведомства, собирается посетить Москву на следующей неделе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью Андрея Келина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770576401.html
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
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великобритания, россия, в мире, андрей келин
10:33 04.02.2022 (обновлено: 12:31 04.02.2022)
 
Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне

Посол в Лондоне Келин: у Британии есть желание возобновить политический диалог с Россией

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. У Великобритании есть желание возобновить политический диалог с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
По его словам, состояние российско-британских отношений мало изменилось за последнее время, а позитивные тенденции наблюдаются в сфере экономики и гуманитарных связей.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 21:18
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину
"Однако до сих пор мы имели практически нулевые отношения на уровне политики и отношений с государственными инстанциями. Но сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог. Некоторые визиты уже были осуществлены, другие планируются. В принципе, это хороший знак – лишь бы они привели к чему-то полезному", - сказал Келин. В частности, указал посол, на конец первой – начало второй декады февраля запланированы визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву.
Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, по информации ведомства, собирается посетить Москву на следующей неделе.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00
Запад мстит России за ее правоту
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 20:32
Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве
 
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