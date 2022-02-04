10:33 04.02.2022 (обновлено: 12:31 04.02.2022)
Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне
Посол в Лондоне Келин: у Британии есть желание возобновить политический диалог с Россией
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. У Великобритании есть желание возобновить политический диалог с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
По его словам, состояние российско-британских отношений мало изменилось за последнее время, а позитивные тенденции наблюдаются в сфере экономики и гуманитарных связей.
"Однако до сих пор мы имели практически нулевые отношения на уровне политики и отношений с государственными инстанциями. Но сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог. Некоторые визиты уже были осуществлены, другие планируются. В принципе, это хороший знак – лишь бы они привели к чему-то полезному", - сказал Келин. В частности, указал посол, на конец первой – начало второй декады февраля запланированы визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву.
Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, по информации ведомства, собирается посетить Москву на следующей неделе.
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