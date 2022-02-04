https://ria.ru/20220204/deutschewelle-1771094507.html

В ЕС отреагировали на решение России по Deutsche Welle

В ЕС отреагировали на решение России по Deutsche Welle - РИА Новости, 04.02.2022

В ЕС отреагировали на решение России по Deutsche Welle

В ЕС обещают следить за развитием ситуации вокруг закрытия корпункта Deutsche Welle в России, а также считают такое решение необоснованным, сообщил на брифинге... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:18

2022-02-04T15:18

2022-02-04T15:18

в мире

россия

сербия

германия

deutsche welle

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. В ЕС обещают следить за развитием ситуации вокруг закрытия корпункта Deutsche Welle в России, а также считают такое решение необоснованным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.При этом в ЕС ранее не выступали с осуждением прекращения вещания телеканала RT DE в Германии. Однако в распространенном пресс-службой ЕС заявлении в связи с ситуацией вокруг Deutsche Welle подчеркивается, что "решение регулятора Германии о запрете деятельности в стране российской государственной телерадиокомпании RT DE из-за отсутствия действующей лицензии никак не связано с работой Deutsche Welle в России"."Мы в курсе этой ситуации, считаем ее очень тревожной, а решение – необоснованным... Будем внимательно следить за развитием", - сообщил он.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220204/dw-1771088561.html

https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770930647.html

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в мире, россия, сербия, германия, deutsche welle, евросоюз