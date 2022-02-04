Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями

"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире", - говорится в заявлении.