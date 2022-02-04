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Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями
Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями
РФ и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:37
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
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китай, россия, в мире
12:37 04.02.2022 (обновлено: 14:13 04.02.2022)
 
Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями

Заявление: Россия и Китай против злоупотребления демократическими ценностями

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире", - говорится в заявлении.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:59
Россия и Китай призвали строить отношения в мире на базе уважения
 
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