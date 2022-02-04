12:37 04.02.2022 (обновлено: 14:13 04.02.2022)
Россия и Китай выступили против злоупотребления демократическими ценностями
Заявление: Россия и Китай против злоупотребления демократическими ценностями
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире", - говорится в заявлении.