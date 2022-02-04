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В Адыгее возбудили дело против вербовщика движения АУЕ*
В Адыгее возбудили дело против вербовщика движения АУЕ* - РИА Новости, 04.02.2022
В Адыгее возбудили дело против вербовщика движения АУЕ*
Дела об участии в запрещенной в РФ экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*, пропагандирующей тюремную культуру, и вовлечении в него... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:03
2022-02-04T10:07
происшествия
криминал
республика адыгея
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 4 фев – РИА Новости. Дела об участии в запрещенной в РФ экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*, пропагандирующей тюремную культуру, и вовлечении в него другого лица возбуждено в Адыгее, сообщает республиканское СУСК РФ.Подозреваемым по обоим делам проходит 31-летний гражданин, который являлся сторонником АУЕ* с 2012 года."Подозреваемый… предпринял активные действия по склонению, вербовке и иному вовлечению своего знакомого к участию в деятельности движения, а именно неоднократно проводил с ним беседы, в которых обосновывал и оправдывал деятельность "Арестантского уголовного единства"*, разъяснял цели движения", - говорится в сообщении.Уголовные дела возбуждены по материалам проверок, поступивших из управления ФСБ России по республике Адыгея.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*), после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220131/kriminal-1770328985.html
республика адыгея
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происшествия, криминал, республика адыгея, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
10:03 04.02.2022 (обновлено: 10:07 04.02.2022)
 
В Адыгее возбудили дело против вербовщика движения АУЕ*

В Адыгее возбудили дело против мужчины, склонявшего знакомого к участию в АУЕ*

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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КРАСНОДАР, 4 фев – РИА Новости. Дела об участии в запрещенной в РФ экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*, пропагандирующей тюремную культуру, и вовлечении в него другого лица возбуждено в Адыгее, сообщает республиканское СУСК РФ.
Подозреваемым по обоим делам проходит 31-летний гражданин, который являлся сторонником АУЕ* с 2012 года.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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"Подозреваемый… предпринял активные действия по склонению, вербовке и иному вовлечению своего знакомого к участию в деятельности движения, а именно неоднократно проводил с ним беседы, в которых обосновывал и оправдывал деятельность "Арестантского уголовного единства"*, разъяснял цели движения", - говорится в сообщении.
Уголовные дела возбуждены по материалам проверок, поступивших из управления ФСБ России по республике Адыгея.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*), после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
ПроисшествияКриминалРеспублика АдыгеяРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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