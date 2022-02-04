https://ria.ru/20220204/chernogoriya-1771182582.html

Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства - РИА Новости, 04.02.2022

Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов выразили недоверие правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем, трансляция велась на... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T23:11

2022-02-04T23:11

2022-02-04T23:22

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БЕЛГРАД, 4 фев – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов выразили недоверие правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем, трансляция велась на сайте заксобрания.В Подгорице многомесячные разногласия внутри правящего большинства достигли пика. Депутаты парламента в четверг должны были проголосовать о смене вице-премьера и лидера движения URA Дритана Абазовича, который ранее предложил провести вотум доверия правительству и сформировать новый кабмин, но не собрали необходимый кворум. Четвертого февраля Скупщина на пленарном заседании весь день обсуждала доверие правительству. Премьер Здравко Кривокапич и большинство членов кабмина, включая Абазовича, не появились на заседании.Голосование происходило открыто, депутатов опрашивали по одному и они отвечали за или против выражения недоверия правительству."Проголосовали 54 депутата (из всего 81 – ред.) За недоверия – 43 депутата, против - 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории", - констатировал председатель заксобрания Алекса Бечич.После вынесения вотума недоверия правительству по конституции должна быть назначена дата досрочных выборов, согласно законным срокам - в мае. До того времени нынешний кабмин останется в техническом мандате для подготовки волеизъявления.Глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич в ходе обсуждения указал, что члены правившей 30 лет Черногорией Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича поддерживают отставку кабмина, чтобы войти в новое парламентское большинство. В свою очередь глава Социал-демократической партии (СДП) Драгиня Вуксанович-Станкович обвинила кабмин Кривокапича в предательстве национальных интересов Черногории ради Сербской православной церкви и сербского национализма, в экономических и инфраструктурных недоработках и замедлении евроинтеграции.Зампредседателя партии "Демократы" Момо Копривица вспомнил роман Федора Достоевского "Подросток", обвинив инициаторов вотума в зависти к чужим политическим успехам и эффективным шагам. Он также напомнил о распространившихся в Черногории слухах о взятке в 21 миллион евро за развал правительства. Председатель Скупщины и лидер движения "Демократы" Алекса Бечич ранее назвал инициативу Абазовича о вотуме недоверия "политическим предательством народа".Министр экономического развития Черногории Яков Милатович в пятницу заявил, что стране необходимы досрочные парламентские выборы одновременно с муниципальными. Среди заслуг уходящего правительства он назвал накопление 400 миллионов евро в казне, два года без внешних госкредитов, годовой экономический рост в размере 14%, увеличение минимальной зарплаты с 222 до 450 евро, и средней 500 до 700 евро, рост доходов от туризма со 150 до 715 миллионов и минимальной пенсии с 147 до 200 евро. В Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории в эти дни проходили стихийные протесты в "защиту воли избирателей 30 августа 2020 года" и против отставки правительства, которое создали после выборов осенью 2020 года политические оппоненты ДПС Джукановича.

https://ria.ru/20220202/chernogoriya-1770637234.html

https://ria.ru/20220109/izhdiventsy-1767081947.html

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в мире, черногория, подгорица (город)