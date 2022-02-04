https://ria.ru/20220204/britaniya-1771081385.html

Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву

Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:33

2022-02-04T14:33

2022-02-04T14:39

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ.Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности обсуждения украинской тематики, в посольстве подтвердили, что "да, текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов".Там обратили внимание на то, что речь о совместных визитах глав МИД и минобороны не идёт. "Это два отдельных визита", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

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