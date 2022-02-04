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Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву
Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву - РИА Новости, 04.02.2022
Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву
Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:33
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ.Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности обсуждения украинской тематики, в посольстве подтвердили, что "да, текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов".Там обратили внимание на то, что речь о совместных визитах глав МИД и минобороны не идёт. "Это два отдельных визита", - добавили в посольстве.
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россия, в мире, великобритания
14:33 04.02.2022 (обновлено: 14:39 04.02.2022)
 
Посольство Британии назвало цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву

Посольство Британии: Лондон планирует обсудить с Москвой ситуацию на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ.
Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности обсуждения украинской тематики, в посольстве подтвердили, что "да, текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов".
Там обратили внимание на то, что речь о совместных визитах глав МИД и минобороны не идёт. "Это два отдельных визита", - добавили в посольстве.
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