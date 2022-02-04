https://ria.ru/20220204/blokirovka-1771071748.html
В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ
В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ
Видеохостинг YouTube мог заблокировать ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в связи с возможным наступлением... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:53
2022-02-04T13:53
2022-02-04T13:53
в мире
россия
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вооруженные силы украины
нато
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube мог заблокировать ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в связи с возможным наступлением вооруженных сил Украины в Донбассе, говорится в тексте официального заявления журналистов государственной телерадиокомпании (ГТРК) ЛНР, опубликованном на официальном сайте ГТРК республики.Ранее в ЛНР заявили, что YouTube заблокировал ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и канал Народной милиции ЛНР."Считаем данную провокацию попыткой украинских, британских и американских спецслужб заглушить голос Донбасса перед атакой на него вооружённых западными правительствами и подготовленных западными инструкторами бригад ВСУ, нацгвардии и групп иностранных наёмников. Как и в 2014 году, Украина и стоящие за ней США и Великобритания, готовят собственную атаку на Донбасс и предварительно зачищают информационное пространство для того, чтобы скрыть от мировой общественности готовящиеся преступления", - говорится в тексте заявления.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220204/lnr-1771033538.html
https://ria.ru/20220204/lnr-1771026183.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, youtube, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, сша
В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ
В ГТРК ЛНР связали блокировку нескольких YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ