https://ria.ru/20220204/bezopasnost-1771048808.html
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности
На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:31
2022-02-04T12:31
2022-02-04T12:31
распространение коронавируса
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."На фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220204/utechka-1771040498.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d251905f2f38a9891203dbd70a005aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, россия
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в международной и региональной безопасности