https://ria.ru/20220204/bezopasnost-1771048808.html

Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности

Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности

На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:31

2022-02-04T12:31

2022-02-04T12:31

распространение коронавируса

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."На фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.

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2022

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