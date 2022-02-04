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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности
На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:31
2022-02-04T12:31
распространение коронавируса
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."На фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.
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в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, россия
12:31 04.02.2022
 
Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в сфере безопасности

Россия и Китай заявили об осложнении ситуации в международной и региональной безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На фоне пандемии все более осложняется ситуация международной и региональной безопасности, множатся глобальные угрозы, текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"На фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:02
Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности
 
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