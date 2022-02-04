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Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений
Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений - РИА Новости, 04.02.2022
Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений
Посольство России в Вашингтоне призвало американскую сторону сфокусироваться на сути предложений по гарантиям безопасности, вместо того чтобы заниматься... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:40
2022-02-04T12:50
дмитрий песков
энтони блинкен
россия
москва
сша
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американскую сторону сфокусироваться на сути предложений по гарантиям безопасности, вместо того чтобы заниматься конспиролоргией. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.Так там прокомментировали слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая предположила, что конфиденциальный ответ американской стороны на российские предложения мог быть опубликован в испанской газете из-за утечки из Москвы. В подтверждение Нуланд сослалась на то, что в документах есть пометки, "предназначенные для России"."Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности", — отметили в посольстве.Что касается "пометок, предназначенных для России", то, по мнению дипломатов, с тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которую в итоге и передали журналистам.В посольстве напомнили, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО и близкого союзника США.Полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности опубликовала на этой неделе испанская газета Pais. В исходных данных указывались "Киев и Мадрид". Один из авторов материала заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.В декабре Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и на прошлой неделе получила ответ, который официально не публиковался. Как заявил Владимир Путин, в нем Москва не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущения расширения на НАТО восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.
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дмитрий песков, энтони блинкен, россия, москва, сша, нато, в мире
09:40 04.02.2022 (обновлено: 12:50 04.02.2022)
 
Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений

Посольство России призвало США заниматься не конспирологией, а работой по безопасности

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американскую сторону сфокусироваться на сути предложений по гарантиям безопасности, вместо того чтобы заниматься конспиролоргией. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.
Так там прокомментировали слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая предположила, что конфиденциальный ответ американской стороны на российские предложения мог быть опубликован в испанской газете из-за утечки из Москвы. В подтверждение Нуланд сослалась на то, что в документах есть пометки, "предназначенные для России".
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
"Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности", — отметили в посольстве.
Что касается "пометок, предназначенных для России", то, по мнению дипломатов, с тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которую в итоге и передали журналистам.
В посольстве напомнили, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО и близкого союзника США.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности опубликовала на этой неделе испанская газета Pais. В исходных данных указывались "Киев и Мадрид". Один из авторов материала заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.
В декабре Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и на прошлой неделе получила ответ, который официально не публиковался. Как заявил Владимир Путин, в нем Москва не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущения расширения на НАТО восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 14:39
В США пожаловались на Германию из-за позиции по России
 
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