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Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений

Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство призвало США сфокусироваться на сути российских предложений

Посольство России в Вашингтоне призвало американскую сторону сфокусироваться на сути предложений по гарантиям безопасности, вместо того чтобы заниматься... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:40

2022-02-04T09:40

2022-02-04T12:50

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало американскую сторону сфокусироваться на сути предложений по гарантиям безопасности, вместо того чтобы заниматься конспиролоргией. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.Так там прокомментировали слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая предположила, что конфиденциальный ответ американской стороны на российские предложения мог быть опубликован в испанской газете из-за утечки из Москвы. В подтверждение Нуланд сослалась на то, что в документах есть пометки, "предназначенные для России"."Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности", — отметили в посольстве.Что касается "пометок, предназначенных для России", то, по мнению дипломатов, с тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которую в итоге и передали журналистам.В посольстве напомнили, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО и близкого союзника США.Полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности опубликовала на этой неделе испанская газета Pais. В исходных данных указывались "Киев и Мадрид". Один из авторов материала заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.В декабре Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и на прошлой неделе получила ответ, который официально не публиковался. Как заявил Владимир Путин, в нем Москва не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущения расширения на НАТО восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.

https://ria.ru/20220203/germaniya-1770871345.html

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дмитрий песков, энтони блинкен, россия, москва, сша, нато, в мире