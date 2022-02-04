В США бездомных начали "закидывать" камнями

08:56 04.02.2022 (обновлено: 15:35 04.02.2022)
В США начали создавать "баррикады" для борьбы с бездомными
В Лос-Анджелесе появились "баррикады" из камней для борьбы с бездомными
Люди на улице Корейского квартала в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Отмечается, что это сделали не местные власти.
Mysterious boulders in Koreatown appear to block homeless encampments from setting up https://t.co/TUBohDKM3I pic.twitter.com/Dcj2VXIRMf— One Line Updates (@onelineupdates) February 2, 2022
"Такое невозможно провернуть без большого грузовика или даже трактора, поэтому коммунальные службы пытаются найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности активистов", — рассказал репортер Скотт Рейфф.
Как утверждает телеканал, это уже не первая подобная попытка защитить город от наплыва бездомных.
По данным ABC7, в последнее время практически во всех районах Лос-Анджелеса появилось много лиц без постоянного места проживания. В городе насчитывается примерно 41 тысяча бездомных, это второй показатель по стране.
20 января, 08:00Америка задалась главными русскими вопросами