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В США бездомных начали "закидывать" камнями

В США начали создавать "баррикады" для борьбы с бездомными - РИА Новости, 04.02.2022

В США бездомных начали "закидывать" камнями

В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T08:56

2022-02-04T08:56

2022-02-04T15:35

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал ABC7.Отмечается, что это сделали не местные власти."Такое невозможно провернуть без большого грузовика или даже трактора, поэтому коммунальные службы пытаются найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности активистов", — рассказал репортер Скотт Рейфф.Как утверждает телеканал, это уже не первая подобная попытка защитить город от наплыва бездомных.По данным ABC7, в последнее время практически во всех районах Лос-Анджелеса появилось много лиц без постоянного места проживания. В городе насчитывается примерно 41 тысяча бездомных, это второй показатель по стране.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

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