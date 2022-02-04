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В США бездомных начали "закидывать" камнями
В США начали создавать "баррикады" для борьбы с бездомными - РИА Новости, 04.02.2022
В США бездомных начали "закидывать" камнями
В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:56
2022-02-04T15:35
в мире
лос-анджелес
сша
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал ABC7.Отмечается, что это сделали не местные власти."Такое невозможно провернуть без большого грузовика или даже трактора, поэтому коммунальные службы пытаются найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности активистов", — рассказал репортер Скотт Рейфф.Как утверждает телеканал, это уже не первая подобная попытка защитить город от наплыва бездомных.По данным ABC7, в последнее время практически во всех районах Лос-Анджелеса появилось много лиц без постоянного места проживания. В городе насчитывается примерно 41 тысяча бездомных, это второй показатель по стране.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
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в мире, лос-анджелес, сша
08:56 04.02.2022 (обновлено: 15:35 04.02.2022)
 
В США начали создавать "баррикады" для борьбы с бездомными

В Лос-Анджелесе появились "баррикады" из камней для борьбы с бездомными

© AFP 2022 / Frederic J. BrownЛюди на улице Корейского квартала в Лос-Анджелесе
Люди на улице Корейского квартала в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
Люди на улице Корейского квартала в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились "баррикады" из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Отмечается, что это сделали не местные власти.
"Такое невозможно провернуть без большого грузовика или даже трактора, поэтому коммунальные службы пытаются найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности активистов", — рассказал репортер Скотт Рейфф.
Как утверждает телеканал, это уже не первая подобная попытка защитить город от наплыва бездомных.
По данным ABC7, в последнее время практически во всех районах Лос-Анджелеса появилось много лиц без постоянного места проживания. В городе насчитывается примерно 41 тысяча бездомных, это второй показатель по стране.
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