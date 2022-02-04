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Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство

Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство - РИА Новости, 04.02.2022

Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство

С 4 февраля 2022 года отправляющимся в королевство Бахрейн пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет, сообщает АТОР со... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:17

2022-02-04T17:17

2022-02-04T17:17

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 4 февраля 2022 года отправляющимся в королевство Бахрейн пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет, сообщает АТОР со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Остается сделать ПЦР-тест только по прибытии. Пассажиры должны установить приложение BeAware Bahrain, через которое услугу следует оплатить. Также сдать тест можно в одном из киосков в аэропорту. Стоимость — 12 бахрейнских динаров или около 2,5 тысячи рублей.Новация распространяется не только на рейсы национального перевозчика Gulf Air, но и на пассажиров других авиакомпаний, в том числе летящих с пересадкой.Таким образом, для россиян упрощается не только перелет в Бахрейн, но и транзит, которым часто пользуются любители отдыха на Мальдивах.Королевство открыто для туристов из РФ, привитых вакциной "Спутник V", но второй укол нужно сделать как минимум за 14 дней до визита. Остальные гости в возрасте от 12 лет должны сдать ПЦР-тест по прилете и отправиться на семидневный карантин.

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