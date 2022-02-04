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Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство
Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство - РИА Новости, 04.02.2022
Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство
С 4 февраля 2022 года отправляющимся в королевство Бахрейн пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет, сообщает АТОР со... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:17
2022-02-04T17:17
2022-02-04T17:17
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 4 февраля 2022 года отправляющимся в королевство Бахрейн пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет, сообщает АТОР со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Остается сделать ПЦР-тест только по прибытии. Пассажиры должны установить приложение BeAware Bahrain, через которое услугу следует оплатить. Также сдать тест можно в одном из киосков в аэропорту. Стоимость — 12 бахрейнских динаров или около 2,5 тысячи рублей.Новация распространяется не только на рейсы национального перевозчика Gulf Air, но и на пассажиров других авиакомпаний, в том числе летящих с пересадкой.Таким образом, для россиян упрощается не только перелет в Бахрейн, но и транзит, которым часто пользуются любители отдыха на Мальдивах.Королевство открыто для туристов из РФ, привитых вакциной "Спутник V", но второй укол нужно сделать как минимум за 14 дней до визита. Остальные гости в возрасте от 12 лет должны сдать ПЦР-тест по прилете и отправиться на семидневный карантин.
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туризм, новости - туризм, мальдивы, бахрейн, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Бахрейн отменил ПЦР-тесты для туристов перед поездкой в королевство
Власти Бахрейна больше не требуют результаты теста у прибывающих гостей перед вылетом
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
С 4 февраля 2022 года отправляющимся в королевство Бахрейн пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет, сообщает
АТОР со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Остается сделать ПЦР-тест только по прибытии. Пассажиры должны установить приложение BeAware Bahrain, через которое услугу следует оплатить. Также сдать тест можно в одном из киосков в аэропорту. Стоимость — 12 бахрейнских динаров или около 2,5 тысячи рублей.
Новация распространяется не только на рейсы национального перевозчика Gulf Air, но и на пассажиров других авиакомпаний, в том числе летящих с пересадкой.
Таким образом, для россиян упрощается не только перелет в Бахрейн, но и транзит, которым часто пользуются любители отдыха на Мальдивах.
Королевство открыто для туристов из РФ, привитых вакциной "Спутник V", но второй укол нужно сделать как минимум за 14 дней до визита. Остальные гости в возрасте от 12 лет должны сдать ПЦР-тест по прилете и отправиться на семидневный карантин.