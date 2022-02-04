https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву

Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву - РИА Новости, 04.02.2022

Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву

Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда представляет масштабный проект "Авангард: на телеге в XXI век" —... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:10

культура

москва

василий кандинский

ельцин центр

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выставки

музей русского импрессионизма (мри)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда представляет масштабный проект "Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкцию передвижной выставки, экспонаты которой потеряли в Вятской губернии около ста лет назад. О том, как получилось, что десятки работ выдающихся русских живописцев почти век томились в подвале, — в материале РИА Новости.Живописный детективГрафику Василия Кандинского тогда еще младший научный сотрудник Кировского художественного музея Анна Шакина обнаружила совершенно случайно в 1996-м, когда готовила выставку. Работа, за которую сегодня на аукционе можно выручить миллионы евро, была небрежно приклеена к обороту другой картины. Таким образом, прикрепив к плотной картонке, предполагает искусствовед, кто-то пытался сохранить ветхий графический лист. Параллельно работе по атрибуции картины искусствовед пыталась понять, как шедевр мирового уровня попал в региональный музей. Оказалось, эту и еще около 370 уникальных работ привезли сюда в 1921 году вместе с 3-й передвижной художественной выставкой. В первые годы советского государства такой способ просвещения граждан был очень популярен. По замыслу организатора Евгения Медведева, экспозицию должны были увидеть в 60 городах Вятской губернии, но все закончилось уже на втором пункте маршрута. Хотя выставка вызвала большой интерес."Настала зима, суровые времена, и организаторы из Яранска уехали. Большое художественное путешествие не смогли осуществить по разным причинам: и финансы иссякли, и эпидемия испанки ударила, голод, холод — не до того было людям," — объясняет искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.Да и телеги, на которых тогда перевозили произведения искусства, просто не одолели бы бездорожье. Некоторые картины вернули владельцам, но порядка ста работ осталось в Яранске. Сказалось и то, что с середины 1920-х культурная политика Страны Советов поменялась, художников-авангардистов начали вытеснять соцреалисты.В 1965-м, когда Минкульт запретил хранить живопись в краеведческих музеях, большую часть полотен из Яранска перевезли в Вятский художественный музей. Среди них была и картина с Кандинским на обороте, найденная Анной Шакиной три десятилетия спустя.Назад в будущее"Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкция той самой выставки 1921 года, каталог которой сохранился. Нашли примерно половину. Василий Кандинский, Александр Родченко, Николай Фешин, Иван Клюн, Александра Экстер, Александр Якимченко, Василий Чекрыгин и другие мастера — всего около 80 работ. То, что отыскать не удалось, заменили другими полотнами тех же авторов. Идея собрать в одном месте картины, связанные общей историей, возникла в 2016-м, когда Анна Шакина встретила единомышленника. Искусствовед Андрей Сарабьянов к тому моменту уже провел свою первую нашумевшую выставку русского авангарда "До востребования" в Еврейском музее в Москве и продолжал поиски в регионах. Совместно приняли решение о реконструкции передвижной экспозиции и приступили к работе.В 2020-м воссозданную выставку представили в Екатеринбурге. Ельцин Центр не только предоставил площадку, но и помог с реставрацией. Картины, перевезенные в 1960-е в Вятский художественный музей, сохранились неплохо, а вот работы из запасников Яранского музея сильно пострадали из-за ненадлежащих условий хранения. Выставка в Ельцин Центре прошла с огромным успехом — абсолютный рекорд посещаемости. Через несколько месяцев работы показали в Кирове (бывшей Вятке). Музей русского импрессионизма в столице — уже третья площадка.Без доли ангелаМосковский зритель сможет не только познакомиться с позабытыми шедеврами, но и узнать много интересного о транспортировке картин благодаря спецпроекту "Искусство перевозки искусства". Организаторы уделили логистике особое внимание, потому что ранее транспортировка и ненадлежащие условия хранения нередко приводили к пропаже или уничтожению шедевров.Часть передвижной выставки 1921 года так и не наши. Значит, поиски продолжатся — и есть надежда, что зритель увидит новые полотна мастеров русского авангарда.

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москва, василий кандинский, ельцин центр, александр родченко, музеи, выставки, музей русского импрессионизма (мри)