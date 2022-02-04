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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html
Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву
Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву - РИА Новости, 04.02.2022
Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву
Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда представляет масштабный проект "Авангард: на телеге в XXI век" —... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:00
2022-02-04T08:10
культура
москва
василий кандинский
ельцин центр
александр родченко
музеи
выставки
музей русского импрессионизма (мри)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда представляет масштабный проект "Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкцию передвижной выставки, экспонаты которой потеряли в Вятской губернии около ста лет назад. О том, как получилось, что десятки работ выдающихся русских живописцев почти век томились в подвале, — в материале РИА Новости.Живописный детективГрафику Василия Кандинского тогда еще младший научный сотрудник Кировского художественного музея Анна Шакина обнаружила совершенно случайно в 1996-м, когда готовила выставку. Работа, за которую сегодня на аукционе можно выручить миллионы евро, была небрежно приклеена к обороту другой картины. Таким образом, прикрепив к плотной картонке, предполагает искусствовед, кто-то пытался сохранить ветхий графический лист. Параллельно работе по атрибуции картины искусствовед пыталась понять, как шедевр мирового уровня попал в региональный музей. Оказалось, эту и еще около 370 уникальных работ привезли сюда в 1921 году вместе с 3-й передвижной художественной выставкой. В первые годы советского государства такой способ просвещения граждан был очень популярен. По замыслу организатора Евгения Медведева, экспозицию должны были увидеть в 60 городах Вятской губернии, но все закончилось уже на втором пункте маршрута. Хотя выставка вызвала большой интерес."Настала зима, суровые времена, и организаторы из Яранска уехали. Большое художественное путешествие не смогли осуществить по разным причинам: и финансы иссякли, и эпидемия испанки ударила, голод, холод — не до того было людям," — объясняет искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.Да и телеги, на которых тогда перевозили произведения искусства, просто не одолели бы бездорожье. Некоторые картины вернули владельцам, но порядка ста работ осталось в Яранске. Сказалось и то, что с середины 1920-х культурная политика Страны Советов поменялась, художников-авангардистов начали вытеснять соцреалисты.В 1965-м, когда Минкульт запретил хранить живопись в краеведческих музеях, большую часть полотен из Яранска перевезли в Вятский художественный музей. Среди них была и картина с Кандинским на обороте, найденная Анной Шакиной три десятилетия спустя.Назад в будущее"Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкция той самой выставки 1921 года, каталог которой сохранился. Нашли примерно половину. Василий Кандинский, Александр Родченко, Николай Фешин, Иван Клюн, Александра Экстер, Александр Якимченко, Василий Чекрыгин и другие мастера — всего около 80 работ. То, что отыскать не удалось, заменили другими полотнами тех же авторов. Идея собрать в одном месте картины, связанные общей историей, возникла в 2016-м, когда Анна Шакина встретила единомышленника. Искусствовед Андрей Сарабьянов к тому моменту уже провел свою первую нашумевшую выставку русского авангарда "До востребования" в Еврейском музее в Москве и продолжал поиски в регионах. Совместно приняли решение о реконструкции передвижной экспозиции и приступили к работе.В 2020-м воссозданную выставку представили в Екатеринбурге. Ельцин Центр не только предоставил площадку, но и помог с реставрацией. Картины, перевезенные в 1960-е в Вятский художественный музей, сохранились неплохо, а вот работы из запасников Яранского музея сильно пострадали из-за ненадлежащих условий хранения. Выставка в Ельцин Центре прошла с огромным успехом — абсолютный рекорд посещаемости. Через несколько месяцев работы показали в Кирове (бывшей Вятке). Музей русского импрессионизма в столице — уже третья площадка.Без доли ангелаМосковский зритель сможет не только познакомиться с позабытыми шедеврами, но и узнать много интересного о транспортировке картин благодаря спецпроекту "Искусство перевозки искусства". Организаторы уделили логистике особое внимание, потому что ранее транспортировка и ненадлежащие условия хранения нередко приводили к пропаже или уничтожению шедевров.Часть передвижной выставки 1921 года так и не наши. Значит, поиски продолжатся — и есть надежда, что зритель увидит новые полотна мастеров русского авангарда.
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москва, василий кандинский, ельцин центр, александр родченко, музеи, выставки, музей русского импрессионизма (мри)
08:00 04.02.2022 (обновлено: 08:10 04.02.2022)
 

Сто лет сибирской ссылки. Забытые шедевры авангарда вернулись в Москву

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" и спецпроект "Искусство перевозки искусства" в пространстве Музея русского импрессионизма
Посетители на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда представляет масштабный проект "Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкцию передвижной выставки, экспонаты которой потеряли в Вятской губернии около ста лет назад. О том, как получилось, что десятки работ выдающихся русских живописцев почти век томились в подвале, — в материале РИА Новости.

Живописный детектив

Графику Василия Кандинского тогда еще младший научный сотрудник Кировского художественного музея Анна Шакина обнаружила совершенно случайно в 1996-м, когда готовила выставку. Работа, за которую сегодня на аукционе можно выручить миллионы евро, была небрежно приклеена к обороту другой картины. Таким образом, прикрепив к плотной картонке, предполагает искусствовед, кто-то пытался сохранить ветхий графический лист.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" рассматривает эскиз композиции Василия Кандинского "Красное с черным" (1915 г.)

Посетитель в защитной маске на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма
1 из 2

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" рассматривает эскиз композиции Василия Кандинского "Красное с черным" (1915 г.)

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Тактильная модель композиции Василия Кандинского "Красное с черным" на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" в пространстве Музея русского импрессионизма

Тактильная модель картины Василия Кандинского на выставке Авангард: на телеге в XXI век в пространстве Музея русского импрессионизма
2 из 2

Тактильная модель композиции Василия Кандинского "Красное с черным" на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" в пространстве Музея русского импрессионизма

© РИА Новости / Антон Денисов
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1 из 2

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" рассматривает эскиз композиции Василия Кандинского "Красное с черным" (1915 г.)

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Тактильная модель композиции Василия Кандинского "Красное с черным" на выставке "Авангард: на телеге в XXI век" в пространстве Музея русского импрессионизма

© РИА Новости / Антон Денисов
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"То, что это Кандинский, у меня сомнений не было, но, когда я приехала в Москву и сообщила об этом, мне сказали: "Вы уверены?" И десять лет я доказывала, что да, это он," — рассказывает директор Вятского художественного музея имени Васнецовых Анна Шакина.

Параллельно работе по атрибуции картины искусствовед пыталась понять, как шедевр мирового уровня попал в региональный музей. Оказалось, эту и еще около 370 уникальных работ привезли сюда в 1921 году вместе с 3-й передвижной художественной выставкой.
В первые годы советского государства такой способ просвещения граждан был очень популярен. По замыслу организатора Евгения Медведева, экспозицию должны были увидеть в 60 городах Вятской губернии, но все закончилось уже на втором пункте маршрута. Хотя выставка вызвала большой интерес.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов

Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства
1 из 3

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства
2 из 3

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства
3 из 3

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 3

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
"Настала зима, суровые времена, и организаторы из Яранска уехали. Большое художественное путешествие не смогли осуществить по разным причинам: и финансы иссякли, и эпидемия испанки ударила, голод, холод — не до того было людям," — объясняет искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.
Да и телеги, на которых тогда перевозили произведения искусства, просто не одолели бы бездорожье. Некоторые картины вернули владельцам, но порядка ста работ осталось в Яранске. Сказалось и то, что с середины 1920-х культурная политика Страны Советов поменялась, художников-авангардистов начали вытеснять соцреалисты.

"В первые годы после революции советской власти было не до искусства: Гражданская война, экономический крах. Когда коммунисты встали на ноги, авангард сразу же признали чуждым и формалистским," — говорит Сарабьянов.

В 1965-м, когда Минкульт запретил хранить живопись в краеведческих музеях, большую часть полотен из Яранска перевезли в Вятский художественный музей. Среди них была и картина с Кандинским на обороте, найденная Анной Шакиной три десятилетия спустя.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВыставка "Авангард: на телеге в XXI век" и спецпроект "Искусство перевозки искусства"
Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Выставка "Авангард: на телеге в XXI век" и спецпроект "Искусство перевозки искусства"

Назад в будущее

"Авангард: на телеге в XXI век" — реконструкция той самой выставки 1921 года, каталог которой сохранился. Нашли примерно половину. Василий Кандинский, Александр Родченко, Николай Фешин, Иван Клюн, Александра Экстер, Александр Якимченко, Василий Чекрыгин и другие мастера — всего около 80 работ. То, что отыскать не удалось, заменили другими полотнами тех же авторов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

Посетители на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма
1 из 5

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Куратор выставки, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых Анна Шакина (справа)

Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства
2 из 5

Куратор выставки, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых Анна Шакина (справа)

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Выставка "Авангард: на телеге в XXI век"

Выставка Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства
3 из 5

Выставка "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

Посетитель на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма
4 из 5

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

Посетители на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма
5 из 5

Посетители на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 5

На выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Куратор выставки, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых Анна Шакина (справа)

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Выставка "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетитель на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Посетители на выставке "Авангард: на телеге в XXI век"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Идея собрать в одном месте картины, связанные общей историей, возникла в 2016-м, когда Анна Шакина встретила единомышленника. Искусствовед Андрей Сарабьянов к тому моменту уже провел свою первую нашумевшую выставку русского авангарда "До востребования" в Еврейском музее в Москве и продолжал поиски в регионах. Совместно приняли решение о реконструкции передвижной экспозиции и приступили к работе.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Авангард: на телеге в XXI век" и спецпроекта "Искусство перевозки искусства"
Презентация выставки Авангард: на телеге в XXI век и спецпроекта Искусство перевозки искусства - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Презентация выставки "Авангард: на телеге в XXI век" и спецпроекта "Искусство перевозки искусства"
В 2020-м воссозданную выставку представили в Екатеринбурге. Ельцин Центр не только предоставил площадку, но и помог с реставрацией. Картины, перевезенные в 1960-е в Вятский художественный музей, сохранились неплохо, а вот работы из запасников Яранского музея сильно пострадали из-за ненадлежащих условий хранения.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНа реставрацию картины "Композиция" Алексея Моргунова (в центре) с помощью краудфандинговой кампании было собрано 983 056 рублей
Устройство с информацией о картине рельефно-точечным тактильным шрифтом для чтения незрячими посетителями на выставке Авангард: на телеге в XXI век и спецпроект Искусство перевозки искусства в пространстве Музея русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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На реставрацию картины "Композиция" Алексея Моргунова (в центре) с помощью краудфандинговой кампании было собрано 983 056 рублей
Выставка в Ельцин Центре прошла с огромным успехом — абсолютный рекорд посещаемости. Через несколько месяцев работы показали в Кирове (бывшей Вятке). Музей русского импрессионизма в столице — уже третья площадка.

Без доли ангела

Московский зритель сможет не только познакомиться с позабытыми шедеврами, но и узнать много интересного о транспортировке картин благодаря спецпроекту "Искусство перевозки искусства".

"Раньше художников часто вызывали на выставки, или они даже сами сопровождали картины, чтобы их подкрашивать, доделывать, устранять повреждения, возникшие при перевозке," — поясняет координатор выставочных проектов Музея русского импрессионизма Дарья Урядова.

© РИА Новости / Алина Кравцова

Спецпроект "Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

Спецпроект Искусство перевозки искусства в Музее русского импрессионизма
1 из 2

Спецпроект "Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

Спецпроект Искусство перевозки искусства в Музее русского импрессионизма
2 из 2

"Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

© РИА Новости / Алина Кравцова
1 из 2

Спецпроект "Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

© РИА Новости / Алина Кравцова
2 из 2

"Искусство перевозки искусства" в Музее русского импрессионизма

© РИА Новости / Алина Кравцова
Организаторы уделили логистике особое внимание, потому что ранее транспортировка и ненадлежащие условия хранения нередко приводили к пропаже или уничтожению шедевров.
Часть передвижной выставки 1921 года так и не наши. Значит, поиски продолжатся — и есть надежда, что зритель увидит новые полотна мастеров русского авангарда.
Портрет Павла Третьякова работы художника Ильи Репина, представленный в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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КультураМоскваВасилий КандинскийЕльцин центрАлександр РодченкоМузеиВыставкиМузей русского импрессионизма (МРИ)
 
 
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