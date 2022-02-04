https://ria.ru/20220204/asean-1771049715.html

Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН

Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН

Россия и Китай намерены работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:34

2022-02-04T12:34

2022-02-04T12:34

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата "Россия-Индия-Китай", а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и партнеров по диалогу", - говорится в заявлении.Лидеры РФ и Китая выразили поддержку центральной роли АСЕАН "в развитии кооперации в Восточной Азии, продолжают наращивать координацию по вопросам углубления взаимодействия с АСЕАН, совместно продвигают сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, устойчивого развития, борьбы с терроризмом и противодействия транснациональной преступности"."Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761572188.html

https://ria.ru/20211122/kitay-1760113908.html

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в мире, россия, китай