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Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН
Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН
Россия и Китай намерены работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:34
2022-02-04T12:34
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата "Россия-Индия-Китай", а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и партнеров по диалогу", - говорится в заявлении.Лидеры РФ и Китая выразили поддержку центральной роли АСЕАН "в развитии кооперации в Восточной Азии, продолжают наращивать координацию по вопросам углубления взаимодействия с АСЕАН, совместно продвигают сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, устойчивого развития, борьбы с терроризмом и противодействия транснациональной преступности"."Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761572188.html
https://ria.ru/20211122/kitay-1760113908.html
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в мире, россия, китай
12:34 04.02.2022
 
Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН

Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН как элемента региональной архитектуры

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
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"Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата "Россия-Индия-Китай", а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и партнеров по диалогу", - говорится в заявлении.
Лидеры РФ и Китая выразили поддержку центральной роли АСЕАН "в развитии кооперации в Восточной Азии, продолжают наращивать координацию по вопросам углубления взаимодействия с АСЕАН, совместно продвигают сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, устойчивого развития, борьбы с терроризмом и противодействия транснациональной преступности".
"Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры", - подчеркивается в заявлении.
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