https://ria.ru/20220204/argentina-1771064150.html

Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков

Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2022

Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес обсуждали аргентинские экономические проблемы и договорились, что финансовые ведомства... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:29

2022-02-04T13:29

2022-02-04T13:29

в мире

аргентина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес обсуждали аргентинские экономические проблемы и договорились, что финансовые ведомства продолжат контакты, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков."Действительно, наши аргентинские друзья испытывают определённые финансовые проблемы, и действительно, эта затрагивалось вчера на переговорах, и главы договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные области для сотрудничества", - сказал Песков на вопрос о финансовой помощи Аргентине.

https://ria.ru/20220203/argentina-1770913089.html

аргентина

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в мире, аргентина, дмитрий песков, владимир путин