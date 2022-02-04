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Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков
Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2022
Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес обсуждали аргентинские экономические проблемы и договорились, что финансовые ведомства... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:29
2022-02-04T13:29
2022-02-04T13:29
в мире
аргентина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес обсуждали аргентинские экономические проблемы и договорились, что финансовые ведомства продолжат контакты, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков."Действительно, наши аргентинские друзья испытывают определённые финансовые проблемы, и действительно, эта затрагивалось вчера на переговорах, и главы договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные области для сотрудничества", - сказал Песков на вопрос о финансовой помощи Аргентине.
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в мире, аргентина, дмитрий песков, владимир путин
Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков
В Кремле анонсировали продолжение контактов финансовых ведомств России и Аргентины