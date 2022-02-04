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Биолог назвал способы борьбы с устойчивостью к антибиотикам
Биолог назвал способы борьбы с устойчивостью к антибиотикам - РИА Новости, 04.02.2022
Биолог назвал способы борьбы с устойчивостью к антибиотикам
Устойчивость к антибиотикам становится все более серьезной проблемой для здравоохранения. Существуют ли способы борьбы с этой угрозой, рассказал в интервью... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T04:10
2022-02-04T04:10
коронавирус covid-19
the lancet
россия
уфа
общество
здоровье
сергей нетесов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Устойчивость к антибиотикам становится все более серьезной проблемой для здравоохранения. Существуют ли способы борьбы с этой угрозой, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.В исследовании, результаты которого опубликованы в медицинском журнале The Lancet, устойчивость бактерий к антибиотикам названа одной из основных причин, приводящих к смерти от инфекционных заболеваний в разных странах. Развитие антибиотикорезистентности у микроорганизмов связано, в частности, с широким использованием медиками антибактериальных препаратов, причем в больших дозах, отметил Нетесов.При этом некоторые бактерии приобретают множественную устойчивость, то есть перестают поддаваться воздействию разных препаратов, а не только какого-либо определенного лекарства.В мире проблема антибиотикорезистентности решается, в основном, двумя способами. Это отказ от безрецептурного применения антибактериальных препаратов и разработка новых лекарственных средств."Сейчас во всем мире стоит вопрос, чтобы, во-первых, разрабатывать новые антибиотики и, во-вторых, исключить их бесконтрольное, безрецептурное применение, потому что как раз широкое применение антибиотиков при каждом случае приводит к возникновению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, которые поражают человека. Иначе мы останемся беззащитными", — подчеркнул Нетесов.Эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями, помимо антибиотиков, могут быть бактериофаги — вирусы, которые поражают бактерий, добавил он. По словам биолога, в России уже производятся подобные препараты."Это, например, вирусы бактерий — бактериофаги. Они пока применяются в очень ограниченном количестве, но сейчас их производят, например, в Уфе, на заводе при одном из институтов. К бактериофагам (у бактерий, — Прим. ред.) устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов надо развивать", — заключил ученый.
https://ria.ru/20220114/antibiotiki-1767916511.html
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коронавирус covid-19, the lancet, россия, уфа, общество, здоровье, сергей нетесов
04:10 04.02.2022
 
Биолог назвал способы борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Биолог Нетесов: устойчивости к антибиотикам лишит отказ от их бесконтрольного применения

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Устойчивость к антибиотикам становится все более серьезной проблемой для здравоохранения. Существуют ли способы борьбы с этой угрозой, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
В исследовании, результаты которого опубликованы в медицинском журнале The Lancet, устойчивость бактерий к антибиотикам названа одной из основных причин, приводящих к смерти от инфекционных заболеваний в разных странах. Развитие антибиотикорезистентности у микроорганизмов связано, в частности, с широким использованием медиками антибактериальных препаратов, причем в больших дозах, отметил Нетесов.
"Антибиотики — это вещества, которые производят сами бактерии, чтобы освободить себе экологическую нишу от других бактерий. Таким образом, они (бактерии, — Прим. ред.) несут в себе гены как для производства, так и для устойчивости к этим самым антибиотикам. Когда человечество начинает использовать антибиотики для себя, да еще и в больших дозах, гены этой устойчивости к антибиотикам начинают устойчиво передаваться от одних бактерий к другим", — объяснил Нетесов.
При этом некоторые бактерии приобретают множественную устойчивость, то есть перестают поддаваться воздействию разных препаратов, а не только какого-либо определенного лекарства.
"Чтобы их побороть, чтобы избавить от них больного человека, нужны антибиотики второго, третьего и теперь уже четвертого поколения", — уточнил биолог.
В мире проблема антибиотикорезистентности решается, в основном, двумя способами. Это отказ от безрецептурного применения антибактериальных препаратов и разработка новых лекарственных средств.
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"Сейчас во всем мире стоит вопрос, чтобы, во-первых, разрабатывать новые антибиотики и, во-вторых, исключить их бесконтрольное, безрецептурное применение, потому что как раз широкое применение антибиотиков при каждом случае приводит к возникновению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, которые поражают человека. Иначе мы останемся беззащитными", — подчеркнул Нетесов.
Эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями, помимо антибиотиков, могут быть бактериофаги — вирусы, которые поражают бактерий, добавил он. По словам биолога, в России уже производятся подобные препараты.
"Это, например, вирусы бактерий — бактериофаги. Они пока применяются в очень ограниченном количестве, но сейчас их производят, например, в Уфе, на заводе при одном из институтов. К бактериофагам (у бактерий, — Прим. ред.) устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов надо развивать", — заключил ученый.
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Коронавирус COVID-19The LancetРоссияУфаОбществоЗдоровьеСергей Нетесов
 
 
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