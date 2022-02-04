https://ria.ru/20220204/akkreditatsiya-1771067333.html

МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации

МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации - РИА Новости, 04.02.2022

МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации

Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:39

2022-02-04T13:39

2022-02-04T18:38

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

deutsche welle

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня",- сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России"."При этом даже когда мы говорим о трёх зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать",- отметила Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в МИД.

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, deutsche welle, общество