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МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации
МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации - РИА Новости, 04.02.2022
МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации
Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:39
2022-02-04T18:38
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
deutsche welle
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня",- сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России"."При этом даже когда мы говорим о трёх зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать",- отметила Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в МИД.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, deutsche welle, общество
13:39 04.02.2022 (обновлено: 18:38 04.02.2022)
 
МИД потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации

Представитель МИД Захарова заявила, что журналистов Deutsche Welle не выдворяют из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКорреспондент Deutsche Welle
Корреспондент Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Корреспондент Deutsche Welle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня - с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня",- сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:48
Захарова назвала условие нормализации ситуации с немецкими СМИ
По ее словам, в корпункте работает "порядка 19 человек, из них 16 – граждане России".
"При этом даже когда мы говорим о трёх зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать",- отметила Захарова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в МИД.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
08:00
Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваDeutsche WelleОбщество
 
 
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