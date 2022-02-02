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Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях - РИА Новости, 02.02.2022
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:06
2022-02-02T16:06
2022-02-02T16:06
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в мире
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, а также пообщаются тет-а-тет, сообщил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков."К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности", - сказал Ушаков."После переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр", - добавил Ушаков.
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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях