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Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19
Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19
С регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков, с использованием обновлённой инструкции по лечению COVID-19, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:47
2022-02-02T16:47
2022-02-02T17:07
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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. С регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков, с использованием обновлённой инструкции по лечению COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."С регионами проработали вопросы дополнительного обучения медицинских работников с использованием обновлённой инструкции по организации оказания медицинской помощи в этих сложных условиях. А также установление бесперебойной работы дежурного медперсонала", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
16:47 02.02.2022 (обновлено: 17:07 02.02.2022)
Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19
Глава Минздрава Мурашко рассказал об обучении врачей по новой инструкции о COVID-19