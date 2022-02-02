https://ria.ru/20220202/vrachi-1770704114.html

Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19

Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко рассказал об использовании новой инструкции о лечении COVID-19

С регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков, с использованием обновлённой инструкции по лечению COVID-19, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:47

2022-02-02T16:47

2022-02-02T17:07

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михаил мурашко

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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. С регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков, с использованием обновлённой инструкции по лечению COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."С регионами проработали вопросы дополнительного обучения медицинских работников с использованием обновлённой инструкции по организации оказания медицинской помощи в этих сложных условиях. А также установление бесперебойной работы дежурного медперсонала", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220118/preparat-1768405999.html

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общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19