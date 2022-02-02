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Союзники США намерены направить войска на восток НАТО, заявил Белый дом
Союзники США намерены направить войска на восток НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 02.02.2022
Союзники США намерены направить войска на восток НАТО, заявил Белый дом
Несколько стран НАТО собираются направить войска на усиление восточного фланга альянса параллельно с США, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:57
2022-02-02T20:57
2022-02-02T21:12
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Несколько стран НАТО собираются направить войска на усиление восточного фланга альянса параллельно с США, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены разместить дополнительные силы для усиления восточного фланга НАТО", - сказала она на брифинге.Пентагон ранее в среду объявил о переброске дополнительных американских сил в Польшу, Румынию и Германию на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, европа, нато, франция, испания, россия, дмитрий песков, румыния, министерство обороны сша
20:57 02.02.2022 (обновлено: 21:12 02.02.2022)
Союзники США намерены направить войска на восток НАТО, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что союзники США в Европе намерены направить войска на восток НАТО