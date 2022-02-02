https://ria.ru/20220202/voyna-1770594921.html

В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине

В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине - РИА Новости, 02.02.2022

В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине

США могут посчитать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, готовых воевать с Россией, об этом говорится в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:42

2022-02-02T03:42

2022-02-02T07:46

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. США могут посчитать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, готовых воевать с Россией, об этом говорится в статье в журнале "Военная мысль", выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских Вооруженных сил.Как полагают авторы материала, пока для США выгодно поддерживать вялотекущий военный конфликт в Донбассе — этим они укрепляют свои позиции по периметру юго-западных границ России. В случае развязывания масштабного военного конфликта Соединенные Штаты могут потерять управление "марионеточным руководством Украины" и данной территорией.В то же время, указывает издание, "учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный военный конфликт в этом регионе (на Украине) для них (Соединенных Штатов) станет целесообразным, когда сформируется коалиция из стран-членов НАТО, готовых полноценно воевать с ВС РФ, скорее всего, без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США".По мнению авторов, на основе анализа конфликтов последнего десятилетия следует констатировать, что Вашингтон "последовательно взял курс на военную конфронтацию с Россией не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке".Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220201/nebenzya-1770582945.html

https://ria.ru/20220201/voenpomosch-1770468588.html

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