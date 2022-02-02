https://ria.ru/20220202/vooruzheniya-1770605498.html

Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале

Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале - РИА Новости, 02.02.2022

Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале

Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят в феврале мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:19

2022-02-02T08:19

2022-02-02T08:19

безопасность

бмп-1

восточный военный округ (вво)

бмп-1ам "басурманин"

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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят в феврале мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба округа.Отмечается, что эта боевая машина считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения."Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники", - сообщает округ.Уточняется, что на машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.

https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html

https://ria.ru/20220201/voyska-1770449647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, бмп-1, восточный военный округ (вво), бмп-1ам "басурманин"