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Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале
Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале - РИА Новости, 02.02.2022
Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале
Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят в феврале мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:19
2022-02-02T08:19
безопасность
бмп-1
восточный военный округ (вво)
бмп-1ам "басурманин"
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят в феврале мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба округа.Отмечается, что эта боевая машина считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения."Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники", - сообщает округ.Уточняется, что на машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.
https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html
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безопасность, бмп-1, восточный военный округ (вво), бмп-1ам "басурманин"
08:19 02.02.2022
 
Боевые машины пехоты "Басурманин" поступят в ВВО в феврале

Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят соединение Восточного военного округа в ЕАО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБМП-1 "Басурманин"
БМП-1 Басурманин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БМП-1 "Басурманин". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Боевые машины пехоты "Басурманин" пополнят в феврале мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба округа.
Отмечается, что эта боевая машина считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения.
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"Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники", - сообщает округ.
Уточняется, что на машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.
Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.
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