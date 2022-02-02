https://ria.ru/20220202/voennye-1770589703.html

Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау

Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 02.02.2022

Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау

Военным Гвинеи-Бисау удалось отбить президента и премьера страны из рук мятежников, взявших их в заложники, сообщили РИА Новости в российском посольстве в этой... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:04

2022-02-02T01:04

2022-02-02T04:55

в мире

гвинея-бисау

бисау

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военным Гвинеи-Бисау удалось отбить президента и премьера страны из рук мятежников, взявших их в заложники, сообщили РИА Новости в российском посольстве в этой стране.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства.Принадлежность нападавших до сих пор неизвестна. Президент, по словам дипломатов, подтвердил, что речь можно вести лишь о мятеже "отдельных лиц".Ранее Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась несколько часов, есть "много убитых", однако ситуация уже взята под контроль.

https://ria.ru/20220201/strelba-1770583710.html

гвинея-бисау

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в мире, гвинея-бисау, бисау