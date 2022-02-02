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Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау
Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 02.02.2022
Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау
Военным Гвинеи-Бисау удалось отбить президента и премьера страны из рук мятежников, взявших их в заложники, сообщили РИА Новости в российском посольстве в этой... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T01:04
2022-02-02T01:04
2022-02-02T04:55
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военным Гвинеи-Бисау удалось отбить президента и премьера страны из рук мятежников, взявших их в заложники, сообщили РИА Новости в российском посольстве в этой стране.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства.Принадлежность нападавших до сих пор неизвестна. Президент, по словам дипломатов, подтвердил, что речь можно вести лишь о мятеже "отдельных лиц".Ранее Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась несколько часов, есть "много убитых", однако ситуация уже взята под контроль.
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в мире, гвинея-бисау, бисау
01:04 02.02.2022 (обновлено: 04:55 02.02.2022)
Посольство России: военные отбили у мятежников президента Гвинеи-Бисау
Посольство России в Гвинее-Бисау: военные отбили у мятежников президента Эмбало