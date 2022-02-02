https://ria.ru/20220202/vmeshatelstvo-1770697566.html
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков
Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:23
2022-02-02T16:23
2022-02-02T16:24
владимир путин
москва
россия
китай
си цзиньпин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера в Пекин.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля."Крайне важно, что наши страны не приемлют применение односторонние санкций, вмешательства во внутренние дела государств" , - сказал Ушаков журналистам.По его словам, у Москвы и Пекина "схожие и совпадающие позиции по значительной части международных проблем".
https://ria.ru/20220202/vizit-1770694930.html
москва
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, россия, китай, си цзиньпин, в мире, санкции, санкции в отношении россии
16:23 02.02.2022 (обновлено: 16:24 02.02.2022)
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков
Помощник президент Ушаков: Россия и Китай не приемлют вмешательство во внутренние дела