https://ria.ru/20220202/vmeshatelstvo-1770697566.html

Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков

Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022

Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков

Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:23

2022-02-02T16:23

2022-02-02T16:24

владимир путин

москва

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си цзиньпин

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера в Пекин.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля."Крайне важно, что наши страны не приемлют применение односторонние санкций, вмешательства во внутренние дела государств" , - сказал Ушаков журналистам.По его словам, у Москвы и Пекина "схожие и совпадающие позиции по значительной части международных проблем".

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москва

россия

китай

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владимир путин, москва, россия, китай, си цзиньпин, в мире, санкции, санкции в отношении россии