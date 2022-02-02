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Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков
Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:23
2022-02-02T16:24
владимир путин
москва
россия
китай
си цзиньпин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера в Пекин.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля."Крайне важно, что наши страны не приемлют применение односторонние санкций, вмешательства во внутренние дела государств" , - сказал Ушаков журналистам.По его словам, у Москвы и Пекина "схожие и совпадающие позиции по значительной части международных проблем".
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владимир путин, москва, россия, китай, си цзиньпин, в мире, санкции, санкции в отношении россии
16:23 02.02.2022 (обновлено: 16:24 02.02.2022)
 
Россия и КНР не приемлют вмешательство во внутренние дела, заявил Ушаков

Помощник президент Ушаков: Россия и Китай не приемлют вмешательство во внутренние дела

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Китай не приемлют применение санкций и вмешательство во внутренние дела государств, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера в Пекин.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 4 февраля.
"Крайне важно, что наши страны не приемлют применение односторонние санкций, вмешательства во внутренние дела государств" , - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, у Москвы и Пекина "схожие и совпадающие позиции по значительной части международных проблем".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
16:10
Ушаков рассказал о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина
 
Владимир ПутинМоскваРоссияКитайСи ЦзиньпинВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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