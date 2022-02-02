https://ria.ru/20220202/veschanie-1770747250.html

Глава СЖР назвал запрет ФРГ вещания RT нарушением свободы слова

Глава СЖР назвал запрет ФРГ вещания RT нарушением свободы слова - РИА Новости, 02.02.2022

Глава СЖР назвал запрет ФРГ вещания RT нарушением свободы слова

Власти Германии пытаются не допустить альтернативную точку зрения в своем информационном пространстве, тем самым нарушая принципы свободы слова, заявил РИА... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:59

2022-02-02T19:59

2022-02-02T21:17

сергей нечаев (дипломат)

сергей лавров

анналена бербок

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москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Германии пытаются не допустить альтернативную точку зрения в своем информационном пространстве, тем самым нарушая принципы свободы слова, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя запрет вещания RT DE Productions.Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что немецкий регулятор постановил прекратить вещание продакшн-компании RT DE Productions на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и в приложении RT, а также на платформе "Одиссей", однако RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе. Компания производит несколько программ для RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы, пояснила Симоньян, подчеркнув, что вещание телеканала не прекратится."Немецкое руководство давно ведет борьбу против появления в информационном пространстве российского канала RT DE и всеми возможными способами пытается не допустить его в это информационное пространство, нарушая тем самым все декларируемые принципы свободы слова, свободы распространения информации", - сказал Соловьев.По его словам, главе МИД Германии Анналене Бербок передали подписанное им заявление от имени СЖР, в котором говорится, что относиться к СМИ таким образом недопустимо. "На что она ответила, что правительство Германии придерживается всех принципов свободы слова", - отметил Соловьев."На самом деле, мы понимаем, что именно руководство Германии пытается не допустить альтернативную точку зрения в своем информационном пространстве и делает это все, нарушая для этого все возможные принципы свободы слова и свободы распространения информации", - добавил он.Ранее телеканал со ссылкой на Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава министерства Сергей Лавров говорили, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.Лавров ранее сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала. В пятницу МИД РФ сообщил на своем сайте, что Лавров в ходе телефонного разговора с Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации телеканала RT DE.

https://ria.ru/20220202/tsenzura-1770741876.html

https://ria.ru/20220202/simonyan-1770727373.html

https://ria.ru/20220128/mery-1770046704.html

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