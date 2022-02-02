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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770707576.html
Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса
Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса
Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:01
2022-02-02T17:20
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно. Исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, непосредственно перед вакцинацией родители это добровольное согласие оформляют. В том числе подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20220202/podrostki-1770705305.html
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общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
17:01 02.02.2022 (обновлено: 17:20 02.02.2022)
 
Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса

Глава Минздрава Мурашко: во всех регионах началась вакцинация подростков от коронавируса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) на складе государственного автономного учреждения Свердловской области Фармация - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно. Исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, непосредственно перед вакцинацией родители это добровольное согласие оформляют. В том числе подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно", - сказал Мурашко.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
16:52Распространение коронавируса
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
 
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