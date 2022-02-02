https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770707576.html

Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса

Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко рассказал о вакцинации подростков от коронавируса

Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:01

2022-02-02T17:01

2022-02-02T17:20

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно. Исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, непосредственно перед вакцинацией родители это добровольное согласие оформляют. В том числе подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220202/podrostki-1770705305.html

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