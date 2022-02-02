https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770639187.html
Турагенты рассказали о проблемах организации вакцинных поездок
Турагенты рассказали о проблемах организации вакцинных поездок - РИА Новости, 02.02.2022
Турагенты рассказали о проблемах организации вакцинных поездок
Более половины российских турагентов – 60 процентов – получают от клиентов запросы на вакцинные путевки, однако работать с такими типами путешествий умеют не... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:01
2022-02-02T19:01
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более половины российских турагентов – 60 процентов – получают от клиентов запросы на вакцинные путевки, однако работать с такими типами путешествий умеют не все специалисты, сообщает Ostrovok.ru.В новом исследовании аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для тревел-профессионалов приняли участие более 300 турагентов из 35 городов России.Несмотря на спрос, как выяснилось, только 35 процентов респондентов охотно продают такие поездки. Четверть не берутся за подобные заказы. Их смущают сложности в организации, часто меняющиеся правила. Кроме того, специалисты отмечают, что туристов нередко не устраивает цена.Для клиентов, которые готовы отправиться за рубеж за вакциной, чаще всего формируют индивидуальные туры – об этом рассказали 64 процента респондентов. Треть предпочитают работать с пакетными предложениями от туроператоров (31 процент).По данным опроса, в основном за прививкой одобренной ВОЗ вакциной едут в Хорватию (65 процентов опрошенных), Турцию (40) и Сербию (35 процентов). Реже – в Армению, Болгарию, Грецию, Венгрию и Германию. Также специалисты отмечали, что получали запросы и на другие направления, например, во Францию, Австрию и Киргизию.
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туризм, новости - туризм, россия, армения, франция, коронавирус covid-19, туристы, хорватия, турция, сербия, болгария, греция, венгрия, германия, австрия, киргизия, куда поехать, куда можно лететь, вакцинация
Турагенты рассказали о проблемах организации вакцинных поездок
Опрос: более половины российских турагентств получают заказы на вакцинные путевки
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более половины российских турагентов – 60 процентов – получают от клиентов запросы на вакцинные путевки, однако работать с такими типами путешествий умеют не все специалисты, сообщает Ostrovok.ru.
В новом исследовании аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для тревел-профессионалов приняли участие более 300 турагентов из 35 городов России.
Несмотря на спрос, как выяснилось, только 35 процентов респондентов охотно продают такие поездки. Четверть не берутся за подобные заказы. Их смущают сложности в организации, часто меняющиеся правила. Кроме того, специалисты отмечают, что туристов нередко не устраивает цена.
Для клиентов, которые готовы отправиться за рубеж за вакциной, чаще всего формируют индивидуальные туры – об этом рассказали 64 процента респондентов. Треть предпочитают работать с пакетными предложениями от туроператоров (31 процент).
По данным опроса, в основном за прививкой одобренной ВОЗ вакциной едут в Хорватию (65 процентов опрошенных), Турцию (40) и Сербию (35 процентов). Реже – в Армению, Болгарию, Грецию, Венгрию и Германию. Также специалисты отмечали, что получали запросы и на другие направления, например, во Францию, Австрию и Киргизию.