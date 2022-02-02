https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770629028.html

Попова рассказала о плановой вакцинации детей от основных инфекций

Попова рассказала о плановой вакцинации детей от основных инфекций - РИА Новости, 02.02.2022

Попова рассказала о плановой вакцинации детей от основных инфекций

Показатели по плановой вакцинации детей против основных инфекций на фоне пандемии COVID в России не снизились, благодаря этому в стране нет детской кори,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:56

2022-02-02T10:56

2022-02-02T11:12

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Показатели по плановой вакцинации детей против основных инфекций на фоне пандемии COVID в России не снизились, благодаря этому в стране нет детской кори, краснухи и полиомиелита, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."От всех инфекций, которые у нас есть в нацкалендаре, нет. Это очень важное наше достижение", - сказала Попова, отвечая на вопрос, не снизились ли показатели по плановой иммунизации детей.Она отметила, что в очень многих странах снизился охват плановой вакцинацией еще в 2020-м году, когда было очень много разных ограничений."Дети – наш безусловный приоритет, поэтому их прививали в прошлом году, несмотря ни на какие перегрузки и прививаем в этом году. Год 2021-й закончили с хорошими показателями, которые не отличаются от уровня ни 2019-го, ни 2018-го. В Российской Федерации всегда были максимальные уровни, и мы этим очень гордились, потому что наши дети хорошо привиты, поэтому у нас нет детской кори, у нас нет детской краснухи и нет детского полиомиелита, хотя в мире он есть и есть дикий вирус полиомиелит. Это большое достижение российского здравоохранения", - подчеркнула Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220126/zaboelvshie-1769538796.html

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