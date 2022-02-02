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Вакцины от COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Вакцины от COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
Вакцины от COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Минздрав России следит за наличием вакцины от коронавируса, на территории субъектов РФ ее достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:02
2022-02-02T17:02
2022-02-02T17:02
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минздрав России следит за наличием вакцины от коронавируса, на территории субъектов РФ ее достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы следим за наличием вакцины, и ее на сегодняшний день на территории субъектов РФ достаточно", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Вакцины от COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: вакцины от COVID-19 в России достаточно