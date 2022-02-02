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https://ria.ru/20220202/ushakov-1770700853.html
Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков
Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022
Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков
В Кремле знают из СМИ и других источников о рекомендациях главам Аргентины и Бразилии не ехать с визитом в РФ, однако это самостоятельные страны, и они сами... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:37
2022-02-02T16:37
в мире
альберто фернандес
владимир путин
жаир болсонару
москва
латинская америка
аргентина
бразилия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле знают из СМИ и других источников о рекомендациях главам Аргентины и Бразилии не ехать с визитом в РФ, однако это самостоятельные страны, и они сами решают, как вести дела, заявил помощник президента Юрий Ушаков.Как ранее сообщило издание Folha de Sao Paulo, Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин. С президентом Аргентины Альбертом Фернандесом Путин намерен встретиться в четверг."Что касается визитов из Латинской Америки, в частности, завтрашнего визита Фернандеса и предстоящего через примерно две недели визита президента Болсонару - мы знаем, читаем прессу, и мы знаем информацию из других источников о том, чтобы лидеры Бразилии и Аргентины воздерживались от контактов с Россией. Но это крупные и солидные государства, которые сами решают, как им вести внешние дела и с кем осуществлять контакты, и в какие страны наносить визиты", - сказал Ушаков журналистам.По его словам, в Кремле убеждены, что здесь "серьезных помех" не возникнет и ничего "не повлияет на то, что визиты будут осуществлены" и они будут полезны для трех стран.
https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html
https://ria.ru/20220202/putin-1770683557.html
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латинская америка
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в мире, альберто фернандес, владимир путин, жаир болсонару, москва, латинская америка, аргентина, бразилия
16:37 02.02.2022
 
Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: главы Аргентины и Бразилии сами примут решение о визитах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле знают из СМИ и других источников о рекомендациях главам Аргентины и Бразилии не ехать с визитом в РФ, однако это самостоятельные страны, и они сами решают, как вести дела, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Как ранее сообщило издание Folha de Sao Paulo, Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 13:06
В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией
Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин. С президентом Аргентины Альбертом Фернандесом Путин намерен встретиться в четверг.
"Что касается визитов из Латинской Америки, в частности, завтрашнего визита Фернандеса и предстоящего через примерно две недели визита президента Болсонару - мы знаем, читаем прессу, и мы знаем информацию из других источников о том, чтобы лидеры Бразилии и Аргентины воздерживались от контактов с Россией. Но это крупные и солидные государства, которые сами решают, как им вести внешние дела и с кем осуществлять контакты, и в какие страны наносить визиты", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, в Кремле убеждены, что здесь "серьезных помех" не возникнет и ничего "не повлияет на то, что визиты будут осуществлены" и они будут полезны для трех стран.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
15:05
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины
 
В миреАльберто ФернандесВладимир ПутинЖаир БолсонаруМоскваЛатинская АмерикаАргентинаБразилия
 
 
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