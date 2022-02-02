https://ria.ru/20220202/ushakov-1770700853.html

Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков

Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022

Лидеры Аргентины и Бразилии сами решат, как вести дела, заявил Ушаков

В Кремле знают из СМИ и других источников о рекомендациях главам Аргентины и Бразилии не ехать с визитом в РФ, однако это самостоятельные страны, и они сами... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:37

2022-02-02T16:37

2022-02-02T16:37

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альберто фернандес

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Кремле знают из СМИ и других источников о рекомендациях главам Аргентины и Бразилии не ехать с визитом в РФ, однако это самостоятельные страны, и они сами решают, как вести дела, заявил помощник президента Юрий Ушаков.Как ранее сообщило издание Folha de Sao Paulo, Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин. С президентом Аргентины Альбертом Фернандесом Путин намерен встретиться в четверг."Что касается визитов из Латинской Америки, в частности, завтрашнего визита Фернандеса и предстоящего через примерно две недели визита президента Болсонару - мы знаем, читаем прессу, и мы знаем информацию из других источников о том, чтобы лидеры Бразилии и Аргентины воздерживались от контактов с Россией. Но это крупные и солидные государства, которые сами решают, как им вести внешние дела и с кем осуществлять контакты, и в какие страны наносить визиты", - сказал Ушаков журналистам.По его словам, в Кремле убеждены, что здесь "серьезных помех" не возникнет и ничего "не повлияет на то, что визиты будут осуществлены" и они будут полезны для трех стран.

https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html

https://ria.ru/20220202/putin-1770683557.html

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в мире, альберто фернандес, владимир путин, жаир болсонару, москва, латинская америка, аргентина, бразилия