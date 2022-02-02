https://ria.ru/20220202/ukraina-1770654614.html

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия - РИА Новости, 02.02.2022

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстру важность поставок Киеву оборонного оружия, сообщила в среду... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:58

2022-02-02T12:58

2022-02-02T13:02

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КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстру важность поставок Киеву оборонного оружия, сообщила в среду пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.По данным пресс-службы, Кулеба провел встречу с главой МИД Нидерландов в Киеве. Нидерландский министр подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины."Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседника об агрессивных действиях России, угрожающих Украине, НАТО и ЕС. Министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отдельно стороны обсудили сотрудничество в рамках так называемой "Крымской платформы", взаимодействие в сферах кибербезопасности и противодействие "российской дезинформации". Также они обсудили совместную работу по установлению справедливости за крушение пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных.Кроме того, министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также развитие торговли и инвестиций между Украиной и Нидерландами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/kiberataki-1768750330.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/polsha-1770431749.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, дмитрий песков, киев, нидерланды, россия, нато