12:58 02.02.2022 (обновлено: 13:02 02.02.2022)
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оружия
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили поставки Киеву оборонительного оружия
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстру важность поставок Киеву оборонного оружия, сообщила в среду пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, Кулеба провел встречу с главой МИД Нидерландов в Киеве. Нидерландский министр подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседника об агрессивных действиях России, угрожающих Украине, НАТО и ЕС. Министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отдельно стороны обсудили сотрудничество в рамках так называемой "Крымской платформы", взаимодействие в сферах кибербезопасности и противодействие "российской дезинформации". Также они обсудили совместную работу по установлению справедливости за крушение пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных.
Кроме того, министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также развитие торговли и инвестиций между Украиной и Нидерландами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.