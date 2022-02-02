https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770618450.html
"Ходячий болван". Джонсон пригрозил России и опозорился
"Мышь пугает кошку": британцев рассмешили угрозы Джонсона в адрес России - РИА Новости, 02.02.2022
"Ходячий болван". Джонсон пригрозил России и опозорился
Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:03
2022-02-02T10:03
2022-02-02T10:25
дмитрий песков
россия
франция
киев
нато
украина
великобритания
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес Москвы.В числе прочего оба лидера в совместном заявлении подчеркнули, что не оставят без внимания "любое вторжение". Джонсон отметил, что Лондон с союзниками готовит пакет санкций, которые вступят в силу в тот момент, когда "первый российский сапог переступит границу Украины". Также стороны договорились выделить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов "для снижения зависимости от российских поставок энергоносителей".Многие пользователи выразили недоумение из-за такой агрессивной риторики в адрес Москвы и активной поддержки Украины, а некоторые вовсе считают, что даже сам британский премьер не знает, зачем приехал к Зеленскому."К сожалению, Джонсон не пользуется доверием ни на одной сцене, кроме комедийной. Нам нужен серьезный лидер, способный сосредоточиться на насущных проблемах, а не тот, кому никто не верит и не доверяет", — отметил Inflateitaway."Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, как работают санкции? Как может Борис из крошечной Великобритании чем-то угрожать огромной России? Это как если бы мышь пугала кошку, не так ли?" — задался вопросом Hello to the best."С какой стати мы должны тратить 88 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на поддержку экспансионистских идеалов ЕС, из которого мы только что вышли? Борис — само ходячее определение болвана!" — возмутился bazz leave blank."На следующей неделе Украина, Россия, Франция и Германия встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию и, надеюсь, найти решение. После этого, если решение принято не будет, вы можете продолжить с угрозами. Что Борис сейчас делает на Украине, наверное, даже он сам не знает", — считает Zeuge Coronas."Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют", — подчеркнул ian."Хватит дразнить медведя, они сверхдержава, которая может стереть нас с лица планеты, хватит отдавать наши деньги и военную технику Украине", — подытожили читатели.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке российского "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала такие утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления об агрессии используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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дмитрий песков, россия, франция, киев, нато, украина, великобритания
10:03 02.02.2022 (обновлено: 10:25 02.02.2022)
"Мышь пугает кошку": британцев рассмешили угрозы Джонсона в адрес России
Читатели Daily Mail — об угрозах Джонсона в адрес России из-за Украины: мышь пугает кошку
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Читатели британского таблоида Daily Mail
резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес Москвы.
В числе прочего оба лидера в совместном заявлении подчеркнули, что не оставят без внимания "любое вторжение". Джонсон отметил, что Лондон с союзниками готовит пакет санкций, которые вступят в силу в тот момент, когда "первый российский сапог переступит границу Украины". Также стороны договорились выделить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов "для снижения зависимости от российских поставок энергоносителей".
Многие пользователи выразили недоумение из-за такой агрессивной риторики в адрес Москвы и активной поддержки Украины, а некоторые вовсе считают, что даже сам британский премьер не знает, зачем приехал к Зеленскому.
"К сожалению, Джонсон не пользуется доверием ни на одной сцене, кроме комедийной. Нам нужен серьезный лидер, способный сосредоточиться на насущных проблемах, а не тот, кому никто не верит и не доверяет", — отметил Inflateitaway.
"Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, как работают санкции? Как может Борис из крошечной Великобритании чем-то угрожать огромной России? Это как если бы мышь пугала кошку, не так ли?" — задался вопросом Hello to the best.
"С какой стати мы должны тратить 88 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на поддержку экспансионистских идеалов ЕС, из которого мы только что вышли? Борис — само ходячее определение болвана!" — возмутился bazz leave blank.
"На следующей неделе Украина, Россия, Франция и Германия встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию и, надеюсь, найти решение. После этого, если решение принято не будет, вы можете продолжить с угрозами. Что Борис сейчас делает на Украине, наверное, даже он сам не знает", — считает Zeuge Coronas.
"Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют", — подчеркнул ian.
"Хватит дразнить медведя, они сверхдержава, которая может стереть нас с лица планеты, хватит отдавать наши деньги и военную технику Украине", — подытожили читатели.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке российского "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала такие утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления об агрессии используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>