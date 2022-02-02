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"Ходячий болван". Джонсон пригрозил России и опозорился
"Мышь пугает кошку": британцев рассмешили угрозы Джонсона в адрес России - РИА Новости, 02.02.2022
"Ходячий болван". Джонсон пригрозил России и опозорился
Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:03
2022-02-02T10:25
дмитрий песков
россия
франция
киев
нато
украина
великобритания
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес Москвы.В числе прочего оба лидера в совместном заявлении подчеркнули, что не оставят без внимания "любое вторжение". Джонсон отметил, что Лондон с союзниками готовит пакет санкций, которые вступят в силу в тот момент, когда "первый российский сапог переступит границу Украины". Также стороны договорились выделить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов "для снижения зависимости от российских поставок энергоносителей".Многие пользователи выразили недоумение из-за такой агрессивной риторики в адрес Москвы и активной поддержки Украины, а некоторые вовсе считают, что даже сам британский премьер не знает, зачем приехал к Зеленскому."К сожалению, Джонсон не пользуется доверием ни на одной сцене, кроме комедийной. Нам нужен серьезный лидер, способный сосредоточиться на насущных проблемах, а не тот, кому никто не верит и не доверяет", — отметил Inflateitaway."Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, как работают санкции? Как может Борис из крошечной Великобритании чем-то угрожать огромной России? Это как если бы мышь пугала кошку, не так ли?" — задался вопросом Hello to the best."С какой стати мы должны тратить 88 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на поддержку экспансионистских идеалов ЕС, из которого мы только что вышли? Борис — само ходячее определение болвана!" — возмутился bazz leave blank."На следующей неделе Украина, Россия, Франция и Германия встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию и, надеюсь, найти решение. После этого, если решение принято не будет, вы можете продолжить с угрозами. Что Борис сейчас делает на Украине, наверное, даже он сам не знает", — считает Zeuge Coronas."Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют", — подчеркнул ian."Хватит дразнить медведя, они сверхдержава, которая может стереть нас с лица планеты, хватит отдавать наши деньги и военную технику Украине", — подытожили читатели.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке российского "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала такие утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления об агрессии используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, франция, киев, нато, украина, великобритания
10:03 02.02.2022 (обновлено: 10:25 02.02.2022)
 
"Мышь пугает кошку": британцев рассмешили угрозы Джонсона в адрес России

Читатели Daily Mail — об угрозах Джонсона в адрес России из-за Украины: мышь пугает кошку

© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail резко отреагировали на визит премьера Бориса Джонсона в Киев и прозвучавшие во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес Москвы.
В числе прочего оба лидера в совместном заявлении подчеркнули, что не оставят без внимания "любое вторжение". Джонсон отметил, что Лондон с союзниками готовит пакет санкций, которые вступят в силу в тот момент, когда "первый российский сапог переступит границу Украины". Также стороны договорились выделить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов "для снижения зависимости от российских поставок энергоносителей".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
03:45
На Украине указали на серьезный промах Зеленского
Многие пользователи выразили недоумение из-за такой агрессивной риторики в адрес Москвы и активной поддержки Украины, а некоторые вовсе считают, что даже сам британский премьер не знает, зачем приехал к Зеленскому.
"К сожалению, Джонсон не пользуется доверием ни на одной сцене, кроме комедийной. Нам нужен серьезный лидер, способный сосредоточиться на насущных проблемах, а не тот, кому никто не верит и не доверяет", — отметил Inflateitaway.
"Пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, как работают санкции? Как может Борис из крошечной Великобритании чем-то угрожать огромной России? Это как если бы мышь пугала кошку, не так ли?" — задался вопросом Hello to the best.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 11:42
Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине
"С какой стати мы должны тратить 88 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на поддержку экспансионистских идеалов ЕС, из которого мы только что вышли? Борис — само ходячее определение болвана!" — возмутился bazz leave blank.
"На следующей неделе Украина, Россия, Франция и Германия встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию и, надеюсь, найти решение. После этого, если решение принято не будет, вы можете продолжить с угрозами. Что Борис сейчас делает на Украине, наверное, даже он сам не знает", — считает Zeuge Coronas.
"Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют", — подчеркнул ian.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 17:57
В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным
"Хватит дразнить медведя, они сверхдержава, которая может стереть нас с лица планеты, хватит отдавать наши деньги и военную технику Украине", — подытожили читатели.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке российского "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала такие утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления об агрессии используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Государственный флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
03:42
В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине
 
Дмитрий ПесковРоссияФранцияКиевНАТОУкраинаВеликобритания
 
 
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