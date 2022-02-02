https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770589308.html

В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете

В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете - РИА Новости, 02.02.2022

В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете

Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:49

2022-02-02T00:49

2022-02-02T00:59

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).Ранее UCLA отменил очные занятия из-за угрозы стрельбы от бывшего преподавателя Мэттью Харриса. В университете предупредили, что власти не обладают "конкретной информацией" о том, что Харрис находится в Калифорнии.В заявлении также отмечается, что студенты вернутся к очному обучению.Издание Los Angeles Times ранее сообщило, что Харрис выступил с угрозами и разместил в интернете видеозапись под названием UCLA Philosophy Mass Shooting ("UCLA Философия Массовая стрельба"), а также некий 800-страничный манифест "с конкретными угрозами" в адрес некоторых членов факультета.По уточнению Business Insider, за сутки бывший научный сотрудник разместил в YouTube более 350 видеозаписей, после чего его аккаунт был заблокирован из-за нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти.

https://ria.ru/20220202/minnesota-1770588703.html

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в мире, калифорния, сша, колорадо