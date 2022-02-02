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В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете - РИА Новости, 02.02.2022
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете
Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:49
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в мире
калифорния
сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).Ранее UCLA отменил очные занятия из-за угрозы стрельбы от бывшего преподавателя Мэттью Харриса. В университете предупредили, что власти не обладают "конкретной информацией" о том, что Харрис находится в Калифорнии.В заявлении также отмечается, что студенты вернутся к очному обучению.Издание Los Angeles Times ранее сообщило, что Харрис выступил с угрозами и разместил в интернете видеозапись под названием UCLA Philosophy Mass Shooting ("UCLA Философия Массовая стрельба"), а также некий 800-страничный манифест "с конкретными угрозами" в адрес некоторых членов факультета.По уточнению Business Insider, за сутки бывший научный сотрудник разместил в YouTube более 350 видеозаписей, после чего его аккаунт был заблокирован из-за нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти.
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в мире, калифорния, сша, колорадо
00:49 02.02.2022 (обновлено: 00:59 02.02.2022)
 
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете

В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете Калифорнии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Ранее UCLA отменил очные занятия из-за угрозы стрельбы от бывшего преподавателя Мэттью Харриса. В университете предупредили, что власти не обладают "конкретной информацией" о том, что Харрис находится в Калифорнии.
"Мы с большим облегчением сообщаем, что сотрудники правоохранительных органов в Колорадо взяли под стражу человека, который вчера угрожал некоторым членам нашего сообщества",- говорится в заявлении университета.
В заявлении также отмечается, что студенты вернутся к очному обучению.
Издание Los Angeles Times ранее сообщило, что Харрис выступил с угрозами и разместил в интернете видеозапись под названием UCLA Philosophy Mass Shooting ("UCLA Философия Массовая стрельба"), а также некий 800-страничный манифест "с конкретными угрозами" в адрес некоторых членов факультета.
По уточнению Business Insider, за сутки бывший научный сотрудник разместил в YouTube более 350 видеозаписей, после чего его аккаунт был заблокирован из-за нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
00:26
При стрельбе у американской школы погиб ученик
 
В миреКалифорнияСШАКолорадо
 
 
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