00:49 02.02.2022 (обновлено: 00:59 02.02.2022)
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете Калифорнии
Сотрудники ФБР и полиции
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Колорадо мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Ранее UCLA отменил очные занятия из-за угрозы стрельбы от бывшего преподавателя Мэттью Харриса. В университете предупредили, что власти не обладают "конкретной информацией" о том, что Харрис находится в Калифорнии.
"Мы с большим облегчением сообщаем, что сотрудники правоохранительных органов в Колорадо взяли под стражу человека, который вчера угрожал некоторым членам нашего сообщества",- говорится в заявлении университета.
В заявлении также отмечается, что студенты вернутся к очному обучению.
Издание Los Angeles Times ранее сообщило, что Харрис выступил с угрозами и разместил в интернете видеозапись под названием UCLA Philosophy Mass Shooting ("UCLA Философия Массовая стрельба"), а также некий 800-страничный манифест "с конкретными угрозами" в адрес некоторых членов факультета.
По уточнению Business Insider, за сутки бывший научный сотрудник разместил в YouTube более 350 видеозаписей, после чего его аккаунт был заблокирован из-за нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти.