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В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений
В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений
Вопрос о перенаправлении из Литвы в порты РФ транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:28
2022-02-02T13:28
экономика
россия
дмитрий песков
беларуськалий
белоруссия
литва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос о перенаправлении из Литвы в порты РФ транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки скорее надо этот вопрос адресовать в Минэкономразвития, хотел бы вас туда перенаправить. Этот вопрос на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока эти потоки ещё не начались, но он на повестке дня. По деталям все-таки лучше в Минэкономразвития", - сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли поставки удобрений через российские порты и в состоянии ли Россия справиться с этим транзитом.По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
https://ria.ru/20220201/litva-1770478077.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html
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экономика, россия, дмитрий песков, беларуськалий, белоруссия, литва
13:28 02.02.2022
 
В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений

Пресс-секретарь Путина Песков: вопрос транзита белорусских удобрений есть на повестке дня

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrРабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос о перенаправлении из Литвы в порты РФ транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все-таки скорее надо этот вопрос адресовать в Минэкономразвития, хотел бы вас туда перенаправить. Этот вопрос на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока эти потоки ещё не начались, но он на повестке дня. По деталям все-таки лучше в Минэкономразвития", - сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли поставки удобрений через российские порты и в состоянии ли Россия справиться с этим транзитом.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 14:04
В Минске пообещали жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия
По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковБеларуськалийБелоруссияЛитва
 
 
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