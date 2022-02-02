В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений
Пресс-секретарь Путина Песков: вопрос транзита белорусских удобрений есть на повестке дня
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrРабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос о перенаправлении из Литвы в порты РФ транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все-таки скорее надо этот вопрос адресовать в Минэкономразвития, хотел бы вас туда перенаправить. Этот вопрос на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока эти потоки ещё не начались, но он на повестке дня. По деталям все-таки лучше в Минэкономразвития", - сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли поставки удобрений через российские порты и в состоянии ли Россия справиться с этим транзитом.
По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
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