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Два хабаровчанина сядут в тюрьму за похищение и ограбление наркомана
Два хабаровчанина сядут в тюрьму за похищение и ограбление наркомана - РИА Новости, 02.02.2022
Два хабаровчанина сядут в тюрьму за похищение и ограбление наркомана
Два жителя Хабаровска получили 5,5 и 6,5 лет колонии строгого и особого режима за похищение жителя Еврейской автономной области (ЕАО) и его ограбление, сообщает РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:24
2022-02-02T05:26
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Два жителя Хабаровска получили 5,5 и 6,5 лет колонии строгого и особого режима за похищение жителя Еврейской автономной области (ЕАО) и его ограбление, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.По данным краевой прокуратуры, в Краснофлотском районе Хабаровска вечером 30 марта прошлого года двое мужчин, увидев, как житель ЕАО ищет "закладку" с наркотиком, подъехали к нему на автомобиле и стали требовать сесть к ним в машину. Тот, испугавшись, побежал к стоящему неподалеку административному зданию, где заперся. Бандиты дождались, пока мужчина его выйдет, после чего схватили и увезли на Воронежское шоссе города. Пострадавшего избили и забрали его сумку с имуществом на 6 тысяч рублей, требовали пин-коды от банковских карт и пароли телефонов. Позже, когда один из фигурантов дела вышел из машины, потерпевшему удалось сбежать.Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, потерпевший в момент расследования умер. "Смерть с похищением не связана, известно, что он злоупотреблял наркотиками", - добавила она.Похитители обвиняются по пункту "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пункту "а, г" части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).Отмечается, что вину соучастники не признали. Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
https://ria.ru/20220201/khabarovsk-1770408419.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
05:24 02.02.2022 (обновлено: 05:26 02.02.2022)
 
Два хабаровчанина сядут в тюрьму за похищение и ограбление наркомана

Два хабаровчанина получили 5,5 и 6,5 лет колонии за похищение и ограбление наркомана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Два жителя Хабаровска получили 5,5 и 6,5 лет колонии строгого и особого режима за похищение жителя Еврейской автономной области (ЕАО) и его ограбление, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным краевой прокуратуры, в Краснофлотском районе Хабаровска вечером 30 марта прошлого года двое мужчин, увидев, как житель ЕАО ищет "закладку" с наркотиком, подъехали к нему на автомобиле и стали требовать сесть к ним в машину. Тот, испугавшись, побежал к стоящему неподалеку административному зданию, где заперся. Бандиты дождались, пока мужчина его выйдет, после чего схватили и увезли на Воронежское шоссе города. Пострадавшего избили и забрали его сумку с имуществом на 6 тысяч рублей, требовали пин-коды от банковских карт и пароли телефонов. Позже, когда один из фигурантов дела вышел из машины, потерпевшему удалось сбежать.
Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, потерпевший в момент расследования умер. "Смерть с похищением не связана, известно, что он злоупотреблял наркотиками", - добавила она.
"По уголовному делу назначены и проведены ряд экспертиз, опознаний, допрошены свидетели и очевидцы случившегося, неоднократно проводились очные ставки... Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а другому в виде 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима", - сообщает следственное управление.
Похитители обвиняются по пункту "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пункту "а, г" части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
Отмечается, что вину соучастники не признали. Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 06:33
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