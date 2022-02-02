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В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди
В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди - РИА Новости, 02.02.2022
В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди
Суд Аргентины приговорил видеоблогера к месяцу тюрьмы, замененному на домашний арест, за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес, сообщила... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:30
2022-02-02T04:30
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Суд Аргентины приговорил видеоблогера к месяцу тюрьмы, замененному на домашний арест, за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес, сообщила пресс-служба президента.Престофелиппо должен будет в течение одного года не приближаться к жене президента ближе чем на 200 метров, должен будет пройти курс, призванный научить его уважать женщин, и заплатить судебные издержки, понесенные Яньес во время процесса.По мнению прокуратуры, 29-летний видеоблогер начал кампанию, подрывающую авторитет Яньес, в своих соцсетях он совершал атаки на интимную, частную жизнь первой леди, не задумываясь о том, что это может повредить имени и чести жертвы.Кроме того, высказывания Престофелиппо сопровождались изображениями из частной жизни первой леди.
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в мире, аргентина
04:30 02.02.2022
 
В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди

В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди страны Яньес

© AFP 2022 / ALEJANDRO PAGNIПрезидент Аргентины и его жена Яньес
Президент Аргентины и его жена Яньес - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AFP 2022 / ALEJANDRO PAGNI
Президент Аргентины и его жена Яньес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Суд Аргентины приговорил видеоблогера к месяцу тюрьмы, замененному на домашний арест, за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес, сообщила пресс-служба президента.
"Суд приговорил к 30 дням тюрьмы, которые по причине здоровья будут заменены на домашний арест, видеоблогера Эдуардо Мигеля Престофелиппо, обвиненного в преследовании и дискриминации первой леди Фабиолы Яньес через различные публикации в соцсетях", - говорится в сообщении.
Престофелиппо должен будет в течение одного года не приближаться к жене президента ближе чем на 200 метров, должен будет пройти курс, призванный научить его уважать женщин, и заплатить судебные издержки, понесенные Яньес во время процесса.
По мнению прокуратуры, 29-летний видеоблогер начал кампанию, подрывающую авторитет Яньес, в своих соцсетях он совершал атаки на интимную, частную жизнь первой леди, не задумываясь о том, что это может повредить имени и чести жертвы.
Кроме того, высказывания Престофелиппо сопровождались изображениями из частной жизни первой леди.
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