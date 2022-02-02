https://ria.ru/20220202/travlya-1770596189.html

В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди

В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди - РИА Новости, 02.02.2022

В Аргентине видеоблогера приговорили к месяцу тюрьмы за травлю первой леди

Суд Аргентины приговорил видеоблогера к месяцу тюрьмы, замененному на домашний арест, за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес, сообщила... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T04:30

2022-02-02T04:30

2022-02-02T04:30

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Суд Аргентины приговорил видеоблогера к месяцу тюрьмы, замененному на домашний арест, за травлю и дискриминацию первой леди страны Фабиолы Яньес, сообщила пресс-служба президента.Престофелиппо должен будет в течение одного года не приближаться к жене президента ближе чем на 200 метров, должен будет пройти курс, призванный научить его уважать женщин, и заплатить судебные издержки, понесенные Яньес во время процесса.По мнению прокуратуры, 29-летний видеоблогер начал кампанию, подрывающую авторитет Яньес, в своих соцсетях он совершал атаки на интимную, частную жизнь первой леди, не задумываясь о том, что это может повредить имени и чести жертвы.Кроме того, высказывания Престофелиппо сопровождались изображениями из частной жизни первой леди.

https://ria.ru/20211028/argentina-1756737061.html

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в мире, аргентина