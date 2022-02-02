https://ria.ru/20220202/tramp-1770612653.html

Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора Байдена и Зеленского

Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора Байдена и Зеленского - РИА Новости, 02.02.2022

Трамп хотел бы взглянуть на расшифровку разговора Байдена и Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему было бы интересно увидеть расшифровку телефонного разговора, который состоялся между нынешним главой... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:29

2022-02-02T09:29

2022-02-02T09:29

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему было бы интересно увидеть расшифровку телефонного разговора, который состоялся между нынешним главой американской администрации Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским 27 января."Было бы интересно увидеть (расшифровку этого - ред.) звонка. Я подозреваю, что звонок был примерно таким, как говорят. Это ничего не изменит... Но будет действительно интересно его увидеть", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также опроверг это. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения СМИ о якобы разногласиях между Зеленским и Байденом в ходе их телефонного разговора.Сам Трамп не понаслышке знает о деликатности телефонных контактов с украинскими лидерами. Его первый звонок Зеленскому в сентябре 2019 года стал основанием для импичмента, который объявила Трампу палата представителей, но торпедировал сенат. Противники экс-президента пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220131/razgovor-1770392311.html

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